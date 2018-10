Brilon

Majitel bytu nebo rodinného domu, který si potřebuje pořídit nový plynový kotel, odmítá hledat nejnižší cenu kotle na internetu, neboť ze zkušeností jiných moc dobře ví, s kolika potížemi by se setkal při hledání instalační firmy bez vlastní dodávky kotle. Nechce se obracet na dosud pro něj anonymní firmy, jejichž oficiální majitelé nejsou snadno k nalezení, a on vlastně neví, s kým by jednal a kdo by přišel. Má pak nějakou jinou možnost?

ANO, MÁ. Unikátní projekt www.intergasodnas.cz ve kterém je pevně propojeno poradenství, pořízení kotle, jeho instalace i následný servis, nabízí zákazníkům výhradně takové firmy, které samy na základě svých zkušeností začaly kotle INTERGAS preferovat a jejich majitelé jsou za tuto preferenci ochotni osobně nést veřejnou záruku.

Projekt nabízí kotle INTERGAS včetně místního prověřeného topenáře vždy s výhodnou nabídkou a komplexní zárukou za celý proces. To je zásadní posun vpřed směrem k větší spokojenosti zákazníků. Stačí se přesvědčit.