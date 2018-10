IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Z hodin fyziky na základní škole si pamatujeme, že ohřátý vzduch je lehčí a stoupá vzhůru. Když najde skulinku ve stropě, uniká bez užitku z obytných prostor, ale pokud mu vytvoříme překážku v podobě minerální izolace, tak nám zůstane pěkně doma. A výsledky jsou znát hned po zateplení. Rozdíl v místnostech je zhruba 5 stupňů.

Zateplení půdy

FOTO: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Nejlepší metodou izolace stropu je aplikace dutinové izolace systém MAGMARELAX®.

Nejčastěji se provádí foukáním do půdních meziprostor nebo do dutin. Tudy totiž z obytných místností uniká až třetina tepla. Vlastní aplikace systému MAGMARELAX® je velmi jednoduchá. Hadicí se ze speciálního přístroje, který je umístěn na nákladním voze, žene materiál do izolovaného prostoru. Pokud nemáme dutinu, můžeme minerální izolaci foukat přímo na volnou plochu stropu nebo můžeme využít Stropní systém MAGMARELAX®. Samotná izolace trvá zhruba 3 hodiny, probíhá bez hluku a bez nepořádku. Nečekejte, až zima udeří a využijte zdarma naši nezávaznou prohlídku vašeho domu!

Závěrečná kontrola zateplení

FOTO: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

