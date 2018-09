CreativeDock

Autoři jsou jádro celé komunity. Jste nový Umberto Eco nebo Zadie Smith? Pointa přeje experimentu i tradici; próze, poezii, publicistice. Najdete na ní lidi, se kterými dáte rukopisu knižní podobu. Profesionály, co už s knihami a na knihách pracují, i ty, co mají zkušenosti odjinud, ale rádi by zapluli do literárních vod. Redaktory, korektorky, grafičky a sazeče, typografy a ilustrátorky, blogerky, PR specialisty.

Autoři z nich sestaví tým a společně se pustí do díla. Pointa spočítá náklady, pomůže vybrat peníze v předprodeji a výsledek distribuovat. Vítá ovšem i ty, co si s financováním a distribucí poradí sami. Vládne tu demokracie!

Psaní i vydávání knih je díky Pointě radostný a kreativní proces

Pro čtenáře je Pointa něco jako online literární ráj. Můžou se toulat po rozpracovaných projektech, číst ukázky a autorům, co v předprodeji uspěli, radit třeba s výběrem obálky. Když je kniha zaujme, můžou ji podpořit finančně, objednat si ji mezi prvními nebo získat odměnu. Třeba podepsaný výtisk nebo místo v poděkování.

Do ráje všech knižních nadšenců vstupte na Pointa.cz.