Právě proto se vytvořila komunita kolem Filip a Sofie, která tato a další témata ze světa peněz řeší. K čemu je takové debatování dobré a proč se do rozhovorů o finančních operacích zapojit? Díky nim pak Filip a Sofie přinesou na trh nové služby, které budou nastavené opravdu podle potřeb zákazníků.



Až 77 % lidí se skládá na dárky pro rodinu, kolegy v práci nebo své známé. Podobné to je, když parta kamarádů vyrazí na výlet nebo dokonce na dovolenou a řeší společné výdaje zpětně. Tyhle každodenní situace by šlo ale řešit mnohem jednodušeji než zdlouhavým rozpočítáváním s papírem a tužkou.

Snazší život rodičům

Jednoduchá mobilní aplikace na posílání peněz by třeba mohla vyřešit každoroční problémy rodičů školních dětí, jak doručit peníze do třídního fondu. Umožnila by snadno sledovat, jak se s financemi nakládá, kolik zbývá a co všechno se za ně dětem pořídilo. Nemluvě o tom, že by rodiče nemuseli posílat děti do školy s pětistovkou, případně ještě většími bankovkami.

Jak se tenhle školní rok nezbláznit ze školních plateb

FOTO: Filip a Sofie

Nebo by aplikace připomněla, že je potřeba přinést peníze na rodičák. Díky dnešním technologickým možnostem totiž odpadají starosti s pamatováním si různých bankovních účtů škol, kroužků, sportovních oddílů a tak podobně. Aplikace může pracovat na základě telefonních čísel v mobilu a podle nich přiřazovat platby nebo odesílat notifikace.



Filip a Sofie teď hledají do své komunity všechny rodiče, kteří by chtěli zjednodušit placení a mají k tomuto tématu co říct.

Užitečné služby navrhuje komunita

Služby klasických bank připravují produktoví manažeři. Ti o běžném životě normálních lidí moc nevědí. A navíc vymýšlejí hlavně produkty, na kterých může banka vydělat. Ale služba Filip a Sofie neplatí luxusní budovy nebo velké flotily firemních aut. Takže dokáže prosperovat i z minimálních provozních poplatků. Podobně jako to platí pro Zonky, které výhodností, lidským přístupem a jednoduchostí už pár let válcují trh se soukromými úvěry. A podobných služeb, které bankám v příštích měsících a letech pořádně zatopí, chystá Filip a Sofie celou řadu.



Chcete se do tvorby nových finančních produktů zapojit a pomoci rozbít zkostnatělý bankovní systém u nás? Přidejte se k Filipovi a Sofii a hledejte řešení společně s nimi. Buďte u toho!