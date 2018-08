TT HOLDING, a.s.

Manželé Dvořákovi hledali nejlepší řešení, jak vyměnit stará okna za nová. Rozhodovali se především podle ceny a času, který budou muset výměně obětovat. A nakonec našli společnost, která jim poradila, jak si okna namontovat svépomocí. Rychle a levně.

Výběr nových plastových oken

Na trhu našli Dvořákovi řadu společností, které nabízí plastová okna i dveře. Čekání na jejich cenovou nabídku a pak další provedení ale podle zákazníků na diskuzích, a i podle samotné společnosti, by mohlo trvat několik týdnů. Nebo i měsíců. Dvořákovi na okna spěchali, aby v zimě ušetřili za topení. Nakonec našli firmu, která má velké množství plastových oken skladem, a tak jim je hned mohli poslat. Stačilo si jen dobře přeměřit podle návodu okenní otvory. „Nikdy jsem nebyl žádný extra kutil, ale podle návodu, jak zaměřit okna, jsem to dokázal. Navíc jsme ušetřili čas. Nemuseli jsme si brát dovolenou, aby mohl přijet technik a okna přeměřit,“ říká Petr Dvořák.

K zaměření oken postačí jen pár pomůcek: svinovací metr, papír a tužka.



2. Od šířky následně odečtěte 15 mm a od výšky 20-30 mm.

3. Po celém měření pak získáte výrobní velikost okna.

4. Nové plastové okno můžete vybrat z pohodlí domova v

„Kdo potřebuje okno atypického tvaru nebo nezvyklých rozměrů, může využít konfigurátor oken a okno si vytvořit podle svých potřeb," radí Ladislav Horčica, výkonní ředitel společnosti Skladová okna . A operátorky Skladových oken zdarma poradí na infolince.

Komplexní návod na zaměření oken a parapetů vám pomůže rychle a správně zaměřit nová okna.

Naměřené rozměry si zapisujte v mm.

Pokud nenajdete svůj rozměr přímo v nabídce skladem, sami si jej sestavíte pomocí konfigurátoru.

Nejen okna, ale i parapety

Když výměna oken, tak se vším všudy. Pořídit se rozhodně vyplatí i nové vnitřní a venkovní parapety. Když zaměřujete parapety, vystačíte si se stejnými pomůckami jako při zaměřování oken.

Okna a parapety, které jsou skladem, mohou mít zákazníci už za pár dnů doma. Nemusí čekat na příjezd techniků, kteří by okna namontovali. To mohou udělat sami. „Podívali jsme se s kamarádem na návod na montáž plastových oken a během víkendu jsme vyměnili všechna okna. Nebylo to vůbec složité,“ pochvaluje si Petr.

Zaměření oken a objednávku na e-shopu zvládnete během nedělního odpoledne – nemusíte si brát dovolenou.

Kolik Dvořákovi celkem ušetřili za nová plastová okna?

Úspora peněz záleží na velikosti zakázky:

Cena nových oken v rodinném domku - cca 60 000 Kč.

Konkrétně Dvořákovi ušetřili 24 000 Kč.

Běžná úspora se pohybuje mezi 25-40 %.

V případě oken na míru asi 15-30 % oproti konkurenci.

A za ušetřené peníze můžete vyrazit třeba na dovolenou.

Hodnocení najdete na Heurece, facebookovém profilu firmy i přímo na jejich webu, kde jsou navíc i fotky z realizací přímo od spokojených zákazníků.

