Německá centrála cestovního ruchu

Po Lužické jezerní magistrále okolo nových jezer

Na širokých, rovinatých a asfaltovaných stezkách podél břehů mohou cyklisté sledovat, jak z dřívějších těžebních jam vzniká kouzelná vodní krajina.

Proměna krajiny přímo před očima

Cyklostezka vede od jezera Großräschener See (mapa viz „Start“) na severu až k jezeru Bärwalder See (mapa viz „Cíl“) na jihu a zase nazpět. K vidění jsou tu všechna stádia zaplavování - od nedávno ukončené těžby až po hotová jezera.

Podél stezek je možné sledovat jedinečné přírodní i kulturní bohatství: strmé břehy a malebné pláže, přístavy s plachetnicemi (městský přístav Senftenberg mapa viz bod č. 2), plovoucí domy, rozhledny, kanály a zdymadla, zámky a muzea.

Městský přístav Senftenberger See

FOTO: Tourismusverband Lausitzer Seenland, Nada Quenzel

Ačkoli ještě ne všechna jezera jsou plně zatopena, je zde přesto mnoho pláží, které vybízejí k osvěžení v křišťálově čisté vodě, a výletních lodí, které vás provezou po jezerech.

Zdymadlo Koschenerského kanálu

FOTO: Tourismusverband Lausitzer Seenland, Nada Quenzel

Vyplatí se zastávka u vyhlídky „Rostiger Nagel“ u Stornoerského kanálu (mapa viz bod č. 3). Shora se vám naskytne skvělý výhled na hladinu tří velkých jezer.

Výlety na kolech pro každého

Značená trasa vede převážně po asfaltovaných stezkách a v cyklopruzích a má jen málo převýšení. Cyklostezka, která je koncipovaná jako okruh, je dobře dostupná z několika vlakových nádraží.

Partwitzer See nedaleko plovoucích domů

FOTO: Tourismusverband Lausitzer Seenland, Nada Quenzel

Projetí celé Jezerní magistrály vydá na krásnou rodinnou dovolenou s denními etapami po cca 20 kilometrech, lze ji objednat v balíčku spolu s plavbou na voru, nebo se na ni vydat individuálně.

Podél celé trasy je dostatek možností ubytování vhodného pro cyklisty, kde je možné bezpečně uložit kola, usušit oblečení nebo opatřit si obědové balíčky na cestu další den.

Bärwalder See

FOTO: Tourismusverband Lausitzer Seenland, Nada Quenzel

Kde získat další informace

O stezce detailně informuje brožura v praktickém kapesním formátu, kde najdete také doporučení k výletním cílům, ubytování vhodném pro cyklisty a půjčovnách kol podél trasy. Přehledná mapa s profilem trasy usnadní orientaci.

Mapa trasy

FOTO: Mapy.cz

Bližší informace o cyklotrase a informační brožuru k objednání a ke stažení najdete na www.seenland-route.de.