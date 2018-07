Alza.cz

Pokud máte doma počítač starší než jeden nebo dva roky, pravděpodobně má v sobě zabudovaný klasický pevný disk typu HDD. Jeho nevýhoda? Rychlost, respektive pomalost, abychom byli přesní. Právě tuhle nevýhodu využívá ve svůj prospěch konkurenční model SSD disků, který se aktuálně těší stále větší oblibě. I ten má ale jednu velkou nevýhodu, a to cenu.

Právě tady vstupuje do hry technologie Intel Optane Memory. Její princip je jednoduchý, dokáže vyhnat výkon disku HDD na úroveň SSD a mnohonásobně tak zrychlit práci celého počítače při hraní her, načítání programů a videí nebo prohlížení internetu. Pokud tedy chtějí majitelé HDD rychlejší disk, nemusí investovat do koupě nové SSD jednotky, stačí jim použít právě Intel Optane.

Podle údajů od Intelu zajistí Optane až 5× rychlejší start webového prohlížeče a e-mailového klienta, 3× rychlejší hledání v počítači nebo o 65 % rychlejší spouštění her. Pokud porovnáme současné ceny HDD a SSD disků při kapacitě 1 TB, dostaneme se na rozdíl okolo 3-5 tisíců korun. Nejlevnější Optane se přitom cenově pohybuje okolo necelé tisícovky.

Má to ale háček, technologii si nemůžete jen tak nainstalovat do každého počítače, protože s některými modely není kompatibilní. Největší český e-shop Alza proto připravil výběr použitelných notebooků i stolních počítačů, které mají Intel Optane už předinstalovaný. Notebooky najdete na tomto odkazu, stolní počítače pak tady.