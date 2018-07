© Gasteinertal Tourismus GmbH

Touha zvaná les

Les je považován za místo tužeb a rozjímání. Ale také za místo mystiky či dějiště pohádek a legend. Slibuje klid, odpočinek, vnitřní mír. A všechno to skutečně poskytuje, jak dokládají vědecké studie. Les mírní stres, posiluje imunitní systém a zvyšuje pocit vlastní hodnoty.

FOTO: © Gasteinertal Tourismus GmbH

Les v Gasteinu není výjimkou: Jedle, smrky, borovice i zakrslé borovice lemují svahy údolí až po začátek Národního parku Vysoké Taury na konci údolí, ve Sportgasteinu. Gasteinskými lesy až k alpským loukám a horským vrcholům vede 600 kilometrů turistických tras a stezek pro kola všech druhů. Ta si můžete pohodlně půjčit jak v Dorfgasteinu, Bad Hofgasteinu a Bad Gasteinu.

Bad Gastein

FOTO: © Gasteinertal Tourismus GmbH

Stromy posilují nejen psychickou odolnost, ale také fyzickou: Mají přímý vliv na imunitní systém. Takže japonští lékaři doporučují „Shinrin-yoku“, což v překladu znamená něco jako „lesní koupel“, na Novém Zélandu jsou lesní procházky dokonce už na lékařský předpis. Také v dlouhé lázeňské tradici Gasteinského údolí patří procházky lesem k léčivému programu.

FOTO: © Dorfgasteiner Bergbahnen

Poctivě regionální

Salcbursko se honosí titulem BioParadies Salzburger Land. A takový bioráj, to není jen tak náhodou: Žádná jiná země nemá více bio zemědělců a bio producentů než Salcbursko. Průvodce Via Culinaria to oceňuje dokonce samostatnou požitkářskou trasou pro milovníky všeho „bio“. A ta prochází také Gasteinským údolím. Ve všech třech obcích podávají penziony, restaurace a horské chaty regionální a biologicky udržitelným způsobem připravované pochoutky.

Bioprodukty

FOTO: © Gasteinertal Tourismus GmbH