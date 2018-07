Patron dětí

„Do porodnice se mnou mamka s taťkou odjížděli sanitkou a už v té chvíli byla mamka v bezvědomí. Tak začal náš boj o život. Příchod na svět se mi prostě moc nepovedl.“ Tak by asi vylíčila začátek svého života malá Adrianka.

Příběhy dětí, které statečně bojují s těžkým osudem

FOTO: Patron dětí

Adrianka se narodila za dramatických okolností a zůstaly jí trvalé následky. Potřebuje celodenní péči. Matýsek má dětskou mozkovou obrnu a je upoutaný na invalidní vozík, jeho maminka navíc bojuje s těžkou rakovinou prsu. Natálka zase trpí vzácným genetickým onemocněním, její plíce fungují jen na 20 procent. O sedmnáctiletou Karolínku se rodiče nikdy nestarali. Kvůli zanedbávání péče má kompletně uhnilé zuby a stydí se smát.

Takhle to ale zůstat nemusí! Patron dětí totiž pomáhá právě takovým dětem prostřednictvím on-line sbírek. Desítky lidí už jim přispěly, přidejte se také! Přispívat můžete Adriance na speciální terapie, které zlepšují její stav. Matýskovi na speciálně upravené auto, aby ho mohla maminka snadněji převážet. Natálce na polohovací židličku a Karolínce na zubní náhradu, aby se dokázala zase smát.

Nezabere to ani minutu a váš dar připíšeme do poslední koruny přímo dětem. Chcete pomoct i dalším dětem? Udělejte to na www.patrondeti.cz.

