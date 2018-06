Co vás čeká v Karlovarském kraji? Úžasné památky, divoká příroda, léčivé prameny a spousta zábavy

Není pochyb o tom, že má Karlovarský kraj co nabídnout. Všichni známe lázeňská města, léčivé prameny či proslulý filmový festival. Co se podívat na kraj z jiného úhlu? Vydejte se pod zem, na hrad či do tajuplné rezervace a zažijte tento region jinak.