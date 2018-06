Switzerland Tourism

1. Lanovky pro ubytované zdarma

Řada destinací nabízí v létě svým hostům lanovky a horské dráhy zdarma. Patří k nim i místa zvučných jména jako Davos Klosters, Sv. Mořic nebo Saas-Fee. V každé destinaci se nabídka návštěvnické karty nazývá trochu jinak a odlišná je i nabídka.

Například v Davos Klosters platí nabídka pro všechny typy ubytování, tedy od kempů přes mládežnické ubytovny, apartmány až po hotely. Aktuální výčet destinací poskytujících ubytovaným v létě lanovky zdarma najdete zde.

Vrchol Corvatsch nad Sv. Mořicem nabízí spoustu možností pro aktivní dovolenou. Ubytovaní ve Sv. Mořici mají místní lanovky v rámci akce Bergbahnen inclusive zdarma.

FOTO: swiss-image.ch/Christof Sonderegger

2. Pikniková místa

Zejména rodiny s dětmi ocení pikniková místa, která hojně provázejí turistické stezky a najdete je i na vrcholových stanicích lanovek hned vedle restaurací. Na piknikových místech v přírodě je připraveno ohniště, sezení i dřevo. Na Vás je jen donést si něco dobrého na opékání a místo opustit uklizené.

3. Zastavte se ve Švýcarsku cestou do Itálie nebo do Francie

Každý rok, když míříte do Livigna nebo k moři do Itálie nebo do Francie, projíždíte Švýcarskem. Udělejte si tu jednou zastávku a ochutnejte alespoň něco z pestré Švýcarské nabídky. Nebo ještě lépe, zastavte se alespoň na jednu noc.

Termální lázně Bogn Engiadina Scuol nabízejí odpočinek s nádhernými výhledy po dni stráveném s pěší turistikou.

FOTO: © Andrea Badrutt, Chur

Vaše cesta na dovolenou se tak stane zajímavým výletem. Vyzkoušejte třeba zastávku ve Scuolu s termálními lázněmi a kratší vycházkou do hor nebo si zajeďte do jediné švýcarské bezcelní zóny do Samnaun. Informace o Scuolu a Samnaun naleznete zde.

4. Děti vítány

Pokud cestujete na dovolenou s celou rodinou, zvolte si destinaci, kde jsou speciální nabídky pro rodiny s dětmi, které spí například zdarma v pokoji rodičů. Skvělým tipem pro rodinnou dovolenou je pobyt na farmách.

5. Regionální karty

Porovnejte si nabídky jednotlivých regionů, často se nabízí místní doprava a řada atrakcí zdarma nebo se slevou. Pokud budete chtít procestovat více než jeden region, vyzkoušejte jízdenku Swiss Travel Pass, se kterou můžete neomezeně cestovat vlaky, autobusy, loděmi a MHD v 90 městech. Celý přehled naleznete na MojeSvycarsko.com/STS.

Panoramatický vlak Glacier Express jedoucí po Landwasser viaduktu na UNESCO trati Albula.

FOTO: swiss-image.ch/Andrea Badrutt

6. Letní slavnosti a oslava státního svátku

Léto je plné festivalů, venkovních akcí a slavností, které si jako návštěvníci vychutnáte jen tak mimochodem, ale dají Vám nahlédnout do života místních a okoření Vaše zážitky z dovolené. Nenechte si v době Vašeho pobytu ujít příležitost k návštěvě tradičních akcí.

Mimořádná je také oslava švýcarského státního svátku, který připadá na prvního srpna. V menších místech vzplanou ohně, ve městech ohňostroje. Švýcaři slaví svou zemi velkolepě! Kalendář top akcí Švýcarska pro rok 2019 naleznete zde.

7. Grand Tour

Hledáte ideální trasu pro Vaši cestu Švýcarskem? Nechte se inspirovat trasou Grand Tour, která má celkovou délku 1.600 km a provede Vás po nejkrásnějších a nejzajímavějších místech Švýcarska.

Slavná silnice Tremola přes vysokohorský průsmyk Gotthard.

FOTO: swiss-image.ch/Nico Schaerer

Trasa nevynechá ani místa UNESCO a vede po vedlejších silnicích s krásnými výhledy a speciálními fotopointy. Nemusíte ji projet celou najednou, stačí si vybrat třeba jen jeden region. Detailní informace naleznete na MojeSvycarsko.com/GrandTour.