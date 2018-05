EXIM tours

Rhodos – ostrov pláží a památek

Název ostrova Rhodos pochází od slova ródos – růže, avšak ve znaku má květinu, která se spíše podobá ibišku. Proto se Rhodu také říká Růžový nebo Ibiškový ostrov. Na Rhodu najdete jak místa sršící životem, tak i místa klidná a nedotčená. Celé východní pobřeží je tvořeno pásem dlouhých písčitých pláží. Severní pláže jsou z menších či větších oblázků a západní pláže pak písčité i oblázkové. Surfaři míří často na nejjižnější pláž Prasonissi.

Staré město Rhodu tvoří velká středověká pevnost, která je považovaná za jednu z nejkrásnějších na světě. Ostatně již roku 1988 bylo Staré město zapsáno na seznam UNESCO a jeho labyrint dlážděných úzkých uliček s malebným přístavem a tavernami přitahuje turisty z celého světa.

Typickou řeckou vesničkou s bílými domy, postavenými do svahu, je Lindos. Na kopci nad ním stojí středověká johanitská pevnost. V pevnosti můžete obdivovat starověkou akropoli s chrámem Athény Lindské i překrásný výhled. Také se sem dostanete na hřbetu oslíka. Je to zábavný a neopakovatelný zážitek.

Řecký ostrov Rhodos

Pěkným výletem z Rhodu je plavba lodí na ostrov Symi, který je považován za jeden z nejkrásnějších v souostroví Dodekanes. Kdo se zajímá o historii a archeologii, určitě by neměl minout starověký Kamiros. Zde uvidíte pozůstatky amfiteátru, lázní, chrámu, kašny i domů. Pokud chcete vyrazit do přírody, určitě nevynechejte Údolí motýlů. V tomto zhruba pětikilometrovém údolí přes den na kmenech stromů i na kamenech odpočívají tisícovky motýlů přástevníka kostivalového.

Tip na ubytování na Rhodu

Hotel Cooee Lindos Royal je vystavěn v krásné zahradě na klidném místě v koloniálním stylu s výhledem na malou zátoku Vlicha a má kaskádovitý výhled na moře. Nabízí příjemné ubytování od standardních a komfortních pokojů až po luxusní a všechny jsou skvěle vybavené. Užijete si tu celou řadu volnočasových aktivit a k tomu budete mít perfektní služby. Nechybí tu například půjčovna kol, wellness, multifunkční hřiště či tenisový kurt. Do městečka Lindos je to jen 4 kilometry a cca 43 kilometrů do hlavního města Rhodos. Autobusová zastávka do Lindosu je přibližně 100 metrů od hotelu. Oficiální kategorie hotelu je 5*.

hotel Cooee Lindos Royal

Kos je rájem nejen pro cyklisty

Ostrov Hippokratův je po Rhodu a Karpatu třetím největším ostrovem v souostroví Dodekanes. Díky poměrně nížinatému povrchu je oblíbeným cílem těch, kteří se rádi vydávají na objevné pěší či cyklistické túry. Kos je propleten množstvím stezek vhodných k dlouhým procházkám či vyjížďkám ať už na kole, motocyklu nebo třeba na koni. Na Kosu je mnoho barů, taveren, restaurací i diskoték, které nabízejí vyžití dlouho do noci.

Najdete tu nádherné dlouhé písečné i oblázkové pláže, které jej činí velmi oblíbeným cílem turistů ze všech koutů Evropy. Ty nejdelší se táhnou podél jižního i severního pobřeží ostrova. V moři narazíte na nádherné ryby, ale při troše štěstí i na želvy či delfíny. Malebnost ostrova doplňuje jeho stále zelená vegetace, díky níž je často nazýván zahradou Egejského moře. Vyvěrá tu i mnoho pramenů, z nichž nejznámější - termální Emprós Therma - léčí kožní onemocnění a onemocnění dýchacích cest.

Dějiny ostrova jsou dlouhé, ostrov Kos byl nepřetržitě osídlen už od neolitu, tudíž zde uvidíte spoustu pamětihodností i archeologických vykopávek, takže milovníci historie budou nadšeni. Z Prahy na Kos doletíte za tři a půl hodiny, a jelikož je letiště uprostřed ostrova, do jakéhokoliv kouta na ostrově to není dál než 30 kilometrů.

Řecký ostrov Kos

Hlavní, stejnojmenné město a přístav ostrova Kos, směs tradice, historie a moderní architektury, leží na severovýchodním pobřeží, jen na dosah ruky od tureckých břehů. Ve městě a jeho těsné blízkosti je i několik pamětihodností, které určitě stojí za návštěvu (pevnost, staré město, antická Agora, Asklépion, Hippokratův platan). Ve večerních a nočních hodinách zase potěší procházka starým městem a posezení v některé z taveren. Dejte si něco dobrého k pití a vžijte se do dob, kdy na Kosu pobýval Hippokratés nebo Alexandr Veliký.

Tip na vaši dovolenou na Kosu

Čtyřhvězdičkový hotel Akti Kalimera Kos je součástí sesterského Akti Beach Club a je zasazen v hezké udržované zahradě. Areál Akti Kalimera Kos disponuje vlastními bazény a dvěma bary. Všechny další služby je možné využívat v sesterském hotelu Akti Beach Club. Hotel nabízí služby na velmi dobré úrovni a díky velkému množství volnočasových aktivit je skvělou volbou pro ty, kteří chtějí prožít dovolenou plnou relaxace a aktivního odpočinku. Ideální dovolená pro rodiny s dětmi, pro něž je tu připravena spousta možností zábavy. Účastněte se animačních a večerních programů, zahrajte si tenis, vodní pólo či plážový volejbal nebo si půjčte kánoe či šlapadla. Zasportujte si na pláži anebo si půjčte kola a projeďte se po okolí.

hotel Akti Kalimera Kos

