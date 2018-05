Portál cirkevnituristika.cz nabízí několik možností, jak využít volný čas, a to od tiché kontemplace v klášteře, přes rodinný pobyt na faře až po pěší pouť, návštěvu otevřených chrámů či návštěvu církevního pivovaru.

1.Ubytujte se na faře či v klášteře

Po celé České republice je možnost ubytování v církevním prostředí, a to od far, přes kláštery, poutní domy či přímo penziony a hotely.

Novinkou pro tuto sezonu je penzion Tõde v Olomouci, který spravují sestry františkánky. Nové ubytování chystají v Jitravě (Litoměřická diecéze), na Staré Vsi u Rýmařova i v blízkosti Hukvald (Ostravsko-opavská diecéze), či v Chateau Clara Futura v Dolních Břežanech a připravuje se i otevření Hotelu Chateau Mostov (Pražská arcidiecéze).





Hotel Clara Futura Dolní Břežany

2. Prostě jděte

Vyrazte na pouť! Většinou se nám vybaví kolotoče a cukrová vata, jenže my vás zveme k jiné pouti, té pěší. Často se vyráží na cestu do španělské Compostely po svatojakubské cestě, které vede i u nás, ale nabídek je více. Buď si vyberete z nabízených cest na webovém portálu či se zúčastníte skupinové pěší pouti, obojí je hlubokým zážitkem.

3. Cvičení – tedy to duchovní

Chcete-li církevní prostředí poznat nejen formou ubytování či návštěvy památky, ale k načerpání duchovních sil, zkuste se poohlédnout po exerciciích, čili po duchovních cvičeních; jsou nabízena různými kněžími i řeholnicemi a trvají různou dobu – od jednoho dne až po týden či 14 dní. Některé řády také nabízejí možnost žít na určitou dobu kontemplativním životem zaměřeným na ztišení.

4. Pojďte se podívat do kostela

Několik stovek kostelů např. ve Zlínském kraji, městě Olomouci či v Ostravsko-opavské diecézi nabízejí možnost poznat jejich krásy s průvodcem. Tato možnost je samozřejmě nabízena např. i na Zelené Hoře, Velehradě a dalších místech.

Vaší pozornosti by nemělo uniknout ani několik farních či diecézních muzeí.

Pouť na Velehrad

FOTO: Dominik Polanský / Člověk a víra

5. Je libo pivo?

V ČR naleznete několik církevních pivovarů. Vydáte-li se poznávat krásy starého biskupského sídla Litoměřice, nezapomeňte zavítat i do zdejšího pivovaru. I poznávání života fungujícího kláštera v Želivi můžete spojit s ochutnávkou zdejší pivovarnické produkce. Toulání po Orlických horách pak můžete zakončit v Neratově, kde je postupně obnovováno zdejší poutní místo a rozvíjí se tu komunita zaměřená na sociální podnikání; i zde k němu patří nový pivovar.

Zajímavosti jsou také v nabídce

Církevní turistiku, která nabízí příležitosti po celé ČR, lze samozřejmě vhodně kombinovat s poznáváním dalších památek či přírodních krás, neboť církevní turistické objekty nezřídka naleznete v historických sídlech či naopak horských oblastech republiky.

Mohlo by vás také zaujmout

Pokud jste zvyklí jezdit na dovolenou s dalšími rodinnými známými a pro vysoký počet členů volíte tradičně jedno místo, zkuste se podívat na seznam far, které bývají velké a mohlo by to být velmi příjemné zpestření společně stráveného času.

Vše potřebné hledejte na www.cirkevnituristika.cz nebo i na Facebooku. Neustále pro vás připravujeme něco nového.

Těšíme se na setkání! Třeba i Noci kostelů v pátek 25. května 2018.