Novinky

Zásadní recept úspěchu terénních čtyřkolek a UTV Linhai tkví právě v jejich jednoduchosti. Nabídnout za co nejvýhodnější cenu co nejkvalitnější praktickou čtyřkolku s nízkými provozními náklady, to je osvědčený recept, který oslovuje stále více zákazníků. Přitom čtyřkolky a UTV Linhai nepostrádají moderní řešení jako vstřikované motory, elektrické přepínání pohonu 2x4/4x4, elektrické uzávěrky diferenciálu, nezávislé zavěšení kol nebo atraktivní LED osvětlení.

Video

A například plně elektrický pracovní náklaďáček Linhai UTV E-5S Electric s nulovými emisemi a dlouhým dojezdem stojí dokonce na špičce technologií; nabízí široké možnosti použití při údržbě golfových hřišť a městské zeleně, v zoologických a botanických zahradách, má neomezený vjezd do skladů, továrních hal a průmyslových areálů.

Juniorská čtyřkolka Linhai 150

FOTO: https://www.linhai-atv.cz/

Čtyřkolky Linhai v objemech od 200 do 700 ccm nabízejí i hodně muziky navíc díky bohaté základní výbavě, ve které nechybí třeba masivní ochranné rámy, nosiče zavazadel, designová alu kola nebo kryty páček a rukou. Samozřejmostí jsou spolehlivé navijáky s tažnou silou 3000 lbs, tažné zařízení, LED světla a projektorové světlomety. Sečteno a podtrženo, se svým doslova fenomenálním poměrem cena / výkon jsou pracovní čtyřkolky a UTV Linhai rozhodně dobrou volbou, a navíc si s nimi užijete i spoustu zábavy. Více informací na www.linhai-atv.cz

Model M550i s elektronickým vstřikováním paliva

Linhai 500 4x4 AR, jeden z nejúspěšnějších modelů značky vyhoví všem běžným potřebám při každodenním používání, ale boduje zejména robustností a zajímavou cenou.

Plně elektrický model Linhai UTV E-5S

