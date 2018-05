M&T

Zárubně s neviditelným efektem

Dokonalé splynutí dveří se stěnou? Nejen to umožňují neviditelné zárubně! „Jejich konstrukce je schována ve zdi, takže dveře a stěna mohou splynout v hladkou rovinu. Do zárubní lze navíc vložit výplň identickou s povrchem dveří, která při otevření vytvoří působivý neviditelný efekt,“ uvádí Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T, jediného českého výrobce designového dveřního kování, a dodává: „Pokud navíc dveře doplníte klikou MAXIMAL, jejíž čelní plocha také ponese stejný povrch, klika doslova zmizí a vytvoří s dveřmi a zárubní do detailu promyšlený celek.“

Neviditelné zárubně s výplní identickou s povrchem dveří

FOTO: M&T

Klika MAXIMAL sladěná s povrchem dveří MASTER od J.A.P.

FOTO: J.A.P.

Klika MAXIMAL skvěle ladí s rámečkem skleněných dveří MASTER CLEAR od J.A.P.

FOTO: J.A.P.

Více na www.neviditelne-zarubne.cz

Ať zmizí i panty!

Designově čistý průchod i pohodlné otevírání přináší dveřím neviditelné panty FritsJurgens! „Tyto panty nejsou nainstalované do boku zárubně, ale jsou zabudované do horní a spodní části dveří, což je činí neviditelnými,“ říká Roman Ulich a doplňuje: „Netypicky umístěná osa otevírání navíc dodává dveřím designový vzhled a zároveň umožňuje snadnou manipulaci.“

Nechte tedy zmizet z vašich dveří co nejvíce!

Dveře s neviditelnými panty FritsJurgens

FOTO: M&T

Více na www.neviditelne-panty.cz a www.kliky-mt.cz