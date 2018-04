TONDACH

Spojení moderního designu a poctivé české výroby

Když se investor rozhodne využít pro střechu svého moderního domu pálenou krytinu Tondach, nezískává jen nadčasovou krytinu vytvořenou podle posledních designových trendů, ale hlavně produkt kvalitní řemeslné výroby - ukázku práce českých rukou s materiálem, který už po staletí zaručuje pouze spolehlivost a krásu - pravou českou hlínou.

Originální podstřešní fólie Tondach mají vysokou gramáž, pevnost v tahu a výbornou propustnost vodních pár. Chrání střechu proti větrem hnanému dešti a zafoukanému prachovému sněhu.

FOTO: TONDACH

Doplňky, které sednou každé střeše

Cesta za skutečně dokonalou střechou sice začíná výběrem povrchové úpravy a typu tašek, jejich pokládkou však ani zdaleka nekončí. Je třeba myslet také na všechny potřebné doplňky, které by však zároveň měly být se zbytkem střechy plně kompatibilní, a to nejen tvarově a velikostně, ale i barevně. V momentě, kdy investor bude chtít použít tašky od jednoho výrobce a doplňky zase od jiného, může se snadno dostat do problémů. Sázkou na jistotu je proto Tondach, který svým zákazníkům nabízí komplexní a celistvé řešení včetně keramických i nekeramických doplňků, které zaručí 100% kompatibilitu a provozuschopnost za každých okolností. V sortimentu Tondach Tuning lze proto najít větrací pásy, protisněhové zábrany, vikýře, výlezy, otvory, prostupy, držáky, příchytky nebo celá řada pojistných hydroizolačních fólií Tondach FOL. Ty střechu ochrání proti větrem hnanému dešti, zafoukanému prachovému sněhu, kondenzaci na spodní straně krytiny a nečistotám. Fólie Tondach se vyznačují vysokou pevností i gramáží, samozřejmě jsou výborně paropropustné. Kromě kvalitních funkčních vlastností se odlišují i nápadným vzhledem - opravdu kvalitní fólii, která poskytne maximální komfort užívání střechy, poznáte většinou podle sytě červené barvy a loga Tondach.

Hudební nástroje Keramobasa, keramoviola, keramohousle.

FOTO: TONDACH

Pálené tašky a nekonečno možností jejich využití

Pálené tašky nabízejí všestranné využití a obrovský prostor pro inovaci. Každý majitel střechy tak do nové střechy může vložit kus své osobnosti a dodat jí tak skutečně individuální ráz. Petr Pavlinec se však rozhodl se svou kreativitou jít ještě o krok dál. Pálenou krytinu Tondach nevyužil jen na střeše svého moderního domu, ale rovnou vytvořil také pětici hudebních nástrojů, na které se svými přáteli hraje v hudební skupině Keramorchestr. Na nevšední nápad ho přivedla akustická zkouška kvality tašek, na kterou se přijel podívat přímo do výrobního závodu v Hranicích. Když uslyšel jejich krásný zvonivý zvuk, měl jasno, že tašky budou ladit nejen na střeše, ale i na koncertech po celé republice.

V kapele Keramorchestr se hraje na hudební nástroje vyrobené z pálených tašek Tondach.

FOTO: TONDACH

