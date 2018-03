HANÁK NÁBYTEK, a.s.

Naštěstí je zde INTERIOR CONCEPT od české značky HANÁK a její největší showroom kompletně vybavených interiérů včetně interiérových dveří nejvyšší kvality. Mluvíme o HANÁK FORU v pražských Čestlicích. Najděte si čas a určitě jej navštivte!

Interiér č.1 – Ložnice a koupelna HANÁK

V tomto největším obchodním domě si můžete na vlastní oči prohlédnout 9 exkluzivních bytů vybavených v jedné značce, značce HANÁK. Uvidíte barevné, materiálové a modelové sladění nábytku a dveří, které se prolíná každým bytem.

Interiér č.1 – Obývací stěna, stolek, křeslo a sedací souprava HANÁK

Budete vnímat špičkovou kvalitu a prvotřídní design. Najděte chvilku a než se na HANÁK FORUM vydáte, prohlédněte si virtuální prohlídky z těchto bytů.

Interiér č.1 – Koupelnový nábytek a interiérové dveře HANÁK

Na značce HANÁK nás baví, že vytváří trendy a nastavuje laťku, jak by měly vypadat kvalitně zařízené české interiéry, které mj. ukazuje i ve svých realizacích . Prvotřídní kvalita, design a hlavně možnost sladění interiéru do stejného stylu včetně interiérových dveří. Co víc si přát? Prohlédněte si mj. i novou kolekci ložnic, šatních skříní, sedacích souprav a stolů s židlemi.

Interiér č.2 - Kuchyně s jídelnou

A co nového v rámci kuchyní HANÁK, respektive spotřebičů? Oblíbená značka Siemens představuje nové trouby Siemens iQ500 a iQ300, které se svým nadčasovým designem stanou nepřehlédnutelnou ozdobou kuchyně. Jsou efektivní, rychlé, výkonné s mnoha novými funkcemi. Například program coolStart připraví zmrazené pokrmy bez předehřívání.

Interiér č.3 - Kuchyně s obývacím pokojem

Automatické programy cookControl vám pomůžou jediným stisknutím tlačítka spotřebič nastavit, nabídnout inspiraci a převzít kontrolu nad celým procesem vaření. Stačí zvolit požadovaný pokrm, zadat jeho hmotnost a trouba sama nastaví správný druh ohřevu, teplotu i čas vaření.

Siemens

Sonda roastingSensor vám přesně a spolehlivě naměří vnitřní teplotu pokrmu, ať už připravujete steaky nebo ryby. Budete vždy přesně vědět, kdy je večeře hotová.

A když už jste z kuchyně pryč, pracuje trouba dál. Sama se vyčistí pomocí funkce activeClean®. Stačí stisknout tlačítko a připálené zbytky z pečení a grilování se rozpadnou díky velmi vysoké teplotě na prach, který velmi snadno setřete hadříkem.

Siemens

