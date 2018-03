Komerční banka, a.s.

Na podnikatelskou klientelu se dlouhodobě zaměřuje Komerční banka. Nyní přichází ve spolupráci se společností Fakturoid s novinkou, která podnikatelům výrazně usnadní život – řešením pro jednoduchou a přehlednou fakturaci. Na naše otázky odpovídal Martin Ehrenberger, manažer segmentového řízení pro malé podniky Komerční banky.

Co vás vedlo k záměru zjednodušit vašim klientům práci s fakturami?

Na základě diskuzí s našimi klienty jsme zvolili oblast fakturace, protože vystavování a správu faktur řeší každý podnikatel a probíhá často neefektivně starými zaběhlými způsoby. Chceme našim klientům umožnit řešení této agendy chytře a snadno s použitím moderních technologií, díky čemuž ve výsledku ušetří čas a úsilí, které mohou věnovat klíčovým oblastem svého podnikání. Do budoucna bychom ve spolupráci s třetími stranami rádi uvedli i další služby usnadňující život malým podnikatelům.

Proč jste si zvolili cestu spolupráce s externí firmou?

Na trhu působí úspěšné a inovativní firmy, které své produkty řadu let vylepšují společně se svými klienty a mají velmi dobré know-how. Rozhodli jsme se spolupracovat s dodavatelem existujícího řešení. Fakturoid je velmi dobře vnímán svými uživateli a jsme přesvědčení, že toto partnerství přinese přidanou hodnotu i klientům Komerční banky. Věříme totiž ve vytváření ekosystémů navzájem propojených služeb, díky kterým dokážeme klientům přímo do bankovnictví připojit ověřené produkty a na druhé straně integrovat banku do ostatních (například účetních) aplikací. Tento trend je na celém bankovním trhu nazýván otevřené bankovnictví (Open Banking) a je akcelerován novou legislativou o platebním styku (PSD2), která přináší právě možnost propojování různých aplikací s bankou a obráceně.

Na co se mohou klienti Komerční banky těšit v oblasti fakturace?

Všichni klienti s podnikatelským účtem v KB najdou po přihlášení do internetového bankovnictví nabídku na aktivaci služby Fakturoid. Její používání je v základní variantě zdarma, jako součást balíčku služeb k podnikatelskému účtu. Po aktivaci získá klient na jednom místě nejen informace o všech účtech a využívaných bankovních službách, ale i základní přehled faktur a přímý vstup do Fakturoidu na jedno kliknutí. Chceme, aby naše internetové bankovnictví umožnilo klientům řešení veškerých finančních záležitostí z jednoho místa. Pokud by klientům nedostačovala bezplatná varianta Fakturoidu, která umožňuje fakturovat až na pět obchodních partnerů, mohou si aktivovat zvýhodněné roční předplatné některé z pokročilých verzí aplikace.

Kolik toho Fakturoid umí?

Fakturoid je aplikace na vystavování a správu faktur určená pro živnostníky a menší firmy. Velký důraz klade na automatizaci – od vydávání a rozesílání faktur, přes automatické upomínky, až po párování plateb s bankou. Potěší i uživatele vyžadující manažerský pohled na své finance. Proto podporuje evidenci nákladů a nabízí řadu užitečných statistik. Přístup mohou dát uživatelé i svému účetnímu, který pak může doklady exportovat přímo do svého účetního programu.

Pro koho je on-line aplikace Fakturoid vhodná?

Službu ocení zejména ti, kteří si dnes vystavují faktury ručně s pomocí běžných kancelářských aplikací, případně používají složitý účetní program právě jen na vystavování faktur. Díky Fakturoidu budou mít vše na jednom místě a dostupné odkudkoliv, kde je internetové připojení. Chceme umožnit podnikatelům dělat rutinní administrativu chytře s využitím moderních nástrojů a ušetřit jim tak čas, peníze a starosti. Pro podnikatele je k dispozici i plnohodnotná mobilní verze aplikace.

Jak získám Fakturoid?

Klienti KB si aplikaci aktivují jednoduše po přihlášení do svého internetového bankovnictví z hlavní nabídky. Pokud ještě nejste klientem KB, stačí si jen založit podnikatelský účet v nejbližší pobočce Komerční banky, případně on-line na stránkách www.kb-online.cz s podpisem smlouvy prostřednictvím kurýra. Začínající podnikatelé mohou využít naši trvale zvýhodněnou nabídku vedení podnikatelského účtu na dva roky zdarma.

Více informací o Fakturoidu můžete získat na webových stránkách www.kb.cz/fakturoid.