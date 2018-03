Abyste nekoupili předražený vrak, měli byste si vždy prověřit historii auta, které chcete koupit.

Například stočený tachometr má podle statistik Cebia zhruba 40 % ojetin nabízených k prodeji. Průměrně se loni tachometry stáčely o sto tisíc kilometrů.

„V praxi to znamená, že za takové auto zaplatíte o desetitisíce více, než je jeho skutečná cena. K tomu můžete očekávat, že další desetitisíce utratíte za údržbu a nečekané opravy,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, která pomáhá motoristům bojovat s nekalými praktikami na trhu. Jednou z možností, jak případné stočení, omlazení či havárie zjistit, je prověřit si historii auta pomocí VIN v systému AUTOTRACER.

U auta ze zahraničí si prověřte jeho původ

V případě, že si plánujete koupit ojetinu dovezenou ze zahraničí, měli byste si nechat zkontrolovat její původ. Třetina dovážených aut totiž pochází z jiné země, než tvrdí prodejce. Navíc se očekává, že budoucí zákaz vjezdu aut s dieslovými motory do některých měst v Německu by mohl zvýšit vývoz ojetin z této země do Česka, což nahrává nepoctivým prodejcům, kteří se snaží prodat nekvalitní ojetiny z jižní či jihovýchodní Evropy. Mohlo by se vám třeba stát, že místo slibovaného kvalitního auta z Německa si nevědomky pořídíte opravovaný vrak z Balkánu.

Proto si původ auta raději předem prověřte pomocí systému PROVIN. Může vám to ušetřit nejen starosti, ale také desetitisíce korun za případné opravy a údržbu.