Podívejte se na to, jak si zde užít ideální dovolenou.

Máte sportovní ambice?

Stále slunečno, moře celoročně okolo 22 stupňů, horké léto i příjemná zima. To je Fuerteventura. Exotická krajina na úrovni Sahary v Atlantském oceánu. Ne nadarmo je často přezdívána „evropský Karibik“. Ostrov si oblíbí zejména milovníci písečných pláží. Mezi stovkou zlatavých i bílých dominuje tzv. Caleta Negra, černá pláž plná tmavých oblázků. Díky větrnému počasí je ostrov rájem pro vodní sporty. Plachetnice, surfy, windsurfy i kiteboardy zde potkáte na každém kroku. Co z toho vyzkoušíte?

FOTO: CK FISCHER

Co takhle fotku?

Dobrodružnější povahy mohou na dovolené obdivovat kouzlo místních kouzelných vesniček, větrných mlýnů nebo chráněných přírodních rezervací, kterých je na ostrově celkem třináct. Mezi nejzajímavější místa patří například vesnička Cofete s obdivuhodnou vilou Gustava Wintera, na kterou navazuje další neméně romantická pláž Barlovento. Velice fotogenicky vyhlíží i duny v Corraleju, které byly dokonce vyhlášeny národním parkem. Jen si představte zlatavou pouštní krajinu lemovanou červenými skalami a sytě modrým oceánem.

FOTO: CK FISCHER

Zábava pro celou rodinu

Sázkou na jistotu bude Oasis Park, obří zoologická a kaktusová zahrada. Vyhlášená papouščí show zaručí mnoho legrace a nemizící úsměvy. Na Fuerteventuře můžete také vyzkoušet ponorku Sub Cat, která se s vámi potopí až do hloubky 30 metrů. Rázem se ocitnete tváří v tvář fascinujícímu podmořskému světu. Nedaleko je i chovná stanice velbloudů. Pokud však dáváte přednost vodním radovánkám, zavítejte do jediného aquaparku na ostrově. Nabídne vám i léčivé prameny. Na ostrově je návštěvníkům k dispozici také Muzeum soli, ve kterém se dozvíte něco o historii její výroby.