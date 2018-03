Ideální tiskárna pro domácnost? HP přichází s řešením bez kompromisů

Multifunkční tiskárny HP v sobě kombinují to nejlepší, co od své tiskárny „na doma” očekáváte. Značka HP je dlouhodobě známá svou vysokou kvalitou, a to v plné míře předvedla i při nové řadě určené primárně pro domácí použití.