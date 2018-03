Eva Anderová strávila posledních pár let v diplomatickém a veřejném sektoru, momentálně zastává pozici čestného konzula Zambie v ČR a v minulosti byla náměstkyní ministra financí pro mezinárodní vztahy v České republice. Před kariérou ve veřejném sektoru byla Eva Anderová CEO a vydavatelem týdeníku The Prague Post. Nyní je její hlavní iniciativou přenést pozornost médií na záležitosti týkající se vysokoškolského vzdělání a soukromých vysokých škol.

Eva Anderová bude mít na starosti komunikaci s médii ohledně soukromého školství.

FOTO: University of New York in Prague

“Toto je skvělé spojení, University of New York in Prague je považována za jednu z nejlepších anglicky vyučujících univerzit v zemi a já cítím, že moje znalosti pomůžou přinést tyto informace veřejnosti. Je na čase, aby si Česká republika uvědomila, že je zde velký rozdíl mezi soukromými vysokými školami, ne všechny nabízejí stejně kvalitní vzdělání a UNYP je už 20 let synonymem znamenitosti. Je to znát hlavně při pohledu na studenty a absolventy. Jsem skutečně pyšná, že mohu reprezentovat tuto prestižní univerzitu,” říká Eva Anderová.