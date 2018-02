Znáte to – děti jsou štěstí, ale ne každá z nás si může dovolit zůstat dlouho s dětmi doma. A hlavně, děti rostou, brzy jdou do školky a školy, a my potřebujeme nebo chceme zase mezi lidi. A také vydělávat peníze. Jenže pracovat na plný úvazek je s dětmi často složité. Nejen ty malé, ale i ty větší nás totiž potřebují. Většina matek proto hledá zkrácený úvazek. Jenže… Ne v každé firmě je zkrácený úvazek možný. A často je placený tak, že se vlastně nevyplatí. Co s tím?

Zkrácené úvazky v Lidlu jsou ideálním řešením.

FOTO: Lidl.cz

Prodejny Lidl nyní přichází s ideálním řešením. Nabízí dobrou práci v příjemném prostředí mezi lidmi, kdy si nově každý může vybrat, jaký úvazek chce. 35 nebo 30, problém není ani 25 hodin týdně. To už je na děti nebo i vlastní koníčky času dostatek. A peníze? Lidl právě zvedl mzdy tak, že i za 25 hodin týdně si tu člověk vydělá tolik, co jinde za celý úvazek! Zároveň je fajn pracovat pro firmu, kterou mají lidi rádi. Skloubit rodinu a práci prostě jde!

