Čím víc služeb u mobilního operátora máte, tím víc výhod dostanete!

Říkáte si, tak by to mělo být - u svého operátora jsem už pár let. Musí být příjemné, když umí operátor odměnit zákazníky za to, že jsou věrní, jsou u něj i se svou rodinou nebo přáteli a používají víc služeb. Proč vlastně tohle nemám taky?