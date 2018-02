Tuto situaci řešili ještě před nedávnem provozovatelé dvou lékáren, kteří zároveň provozují eshop, a kterých se tedy nové nařízení o ochraně osobních údajů týká. „Nechtěli jsme nechávat zavedení na poslední chvíli“, říká manažer lékáren Petr Jurásek.

„Jsme malá rodinná firma, provozujeme lékárnu, výdejnu léčiv a eshop. Bylo pro nás klíčové implementovat nové nařízení o GDPR do naší společnosti co nejlevněji a nejrychleji, abychom se mohli věnovat dále své běžné činnosti.“

Jako celá řada jiných společností proto oslovil konzultanty a implementátory GDPR a nechal si předložit jednotlivé nabídky řešení GDPR v jejich firmě. „Cenové nabídky za implementace a právní služby byly vysoké a pro nás neakceptovatelné. Proto jsem začal pátrat po jiném řešení“, doplňuje Petr Jurásek.

Zavádění GDPR je v aplikaci xGDPR Express skutečně snadné

FOTO: GDPR

Nalezl jednoduché řešení

Řešení se nakonec skutečně objevilo. „Našel jsem variantu - Software pro snadnou implementaci GDPR. Navíc v ceně, která pro nás již byla přijatelná. Po předchozích zkušenostech se mi ale nechtělo věřit, že bychom implementaci GDPR mohli zvládnout, jak se říká svépomocí. Jsem v této oblasti laik, ale po krátké telefonické konzultaci s výrobcem, jsem si byl jistý, že mám, to, co jsem hledal. Software xGDPR Express jsem objednal na www.xgdpr.cz a počkal, až dorazí.“

Implementoval GDPR za 2 dny

„Obavy ze zavedení GDPR byly zbytečné. Součástí balení byl slovník důležitých pojmů, které jsou pro orientaci v GDPR zásadní, podrobný obrázkový návod a velkým pomocníkem byla série instruktážních video návodů, pomocí kterých bylo zavedení GDPR doslova hračka“, popisuje. „Překvapilo mne, jak snadná a naprosto logická je práce v tomto software. Výhodu je, že aplikace dokáže nepřímo poukázat na chybějící zabezpečení či zálohování dat. „Postupoval jsem tedy dle přiložených instrukcí a během dvou dnů jsem vyřešil všechny kroky.“ Posledním bylo vyřešit zpracování osobních údajů, navázání právních titulů, stanovení účelu zpracování a doby zpracování. „V době, kdy jsem software objednával, jsem netušil, co je právní titul, jak je možné určovat účely zpracování a další údaje. Byla to pro mne zkrátka španělská vesnice. Díky vysvětlivkám a vzorům, které aplikace obsahuje, jsem poměrně snadno zajistil zpracování osobních údajů o zaměstnancích, o záznamech kamerového systému, o zákaznících v rámci našeho věrnostního programu, připravili jsme výstupy pro objednávky a registrace na našem e-shopu, zpracování receptů atd. Není to nic nelogického.“

Postupujete krok za krokem, hotové kroky se označí zelenou barvou. Systém Vás navádí.

FOTO: GDPR

Informativní povinnost

V této chvíli je povinností každého, kdo zpracovává osobní údaje, zajistit tzv. informativní povinnost. Ta spočívá v tom, že vždy, když po někom žádáte osobní údaje, musíte jej informovat, jak budete zpracovávat jeho osobní údaje a informovat klienta o jeho právech. „Software vygeneroval vše potřebné sám. Všechny dokumenty, právní dodatky, směrnice a zásady ochrany osobních údajů a my to tak nemuseli dále řešit s právníky.“

Náklady na řešení

„Získali jsme řešení GDPR za pro nás přijatelných 15 tisíc, přičemž zadání údajů mi zabralo ani ne 2 dny. Minimálně stejný čas bych věnoval i konzultantům, a jsem si jistý, že by nás to vyšlo na mnohem větší částku“. Ještě dodává. „Navíc, dojde-li k jakékoli změně ve zpracování osobních údajů, mohu si v aplikaci nastavení jednoduše změnit či doplnit a vygenerovat nové dokumenty a dodatky, takže nemusíme pokaždé někoho navštěvovat a platit právní služby.“

Straší vás zbytečně

GDPR ve své podstatě není pro malé a střední firmy nijak komplikované, ale komplikované je GDPR zavést, když nevíte jak na to. Veškeré informace, které zadáte do aplikace, znáte vy nebo váš IT pracovník, takže zde se není čeho obávat. Bez těchto informací GDPR nezavede sebelepší odborník na GDPR či právník. Celá řada článků zbytečně podnikatele straší a přitom to jde vyřešit velmi snadno. „Nyní již vím, že jsme se báli zcela zbytečně. Dokonce bych řekl, že implementace GDPR byla zábavná a aplikaci xGDPR Express můžu doporučit všem, kdo tuto problematiku řeší“, dodává s úsměvem na závěr.

Součástí software pro implementaci GDPR jsou i manuály, instruktážní videa a vysvětlivky.

FOTO: GDPR

Další informace o aplikaci xGDPR Express naleznete na www.xgdpr.cz