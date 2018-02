Zajímalo nás, jak jsou v současné době firmy spokojené s procesy získávání úvěrů v bance. Zeptali jsme se proto Martina Ehrenbergera, manažera segmentového řízení pro malé podniky Komerční banky.

Komerční banka tradičně patří mezi finanční instituce, které hojně využívají firemní klienti. Jaký je váš tržní podíl?

Máte pravdu. Aktuálně je Komerční banka hlavní bankou pro téměř čtvrtinu aktivních firem a podnikatelů v České republice. Toto naše tržní postavení je dlouhodobě stabilní a jeho udržení a posílení je pro nás klíčovou prioritou. Náš tržní podíl přirozeně roste s velikostí firmy a rozsahem a složitostí finančních služeb, které firma využívá.

Máte představu o tom, jak jsou klienti s vašimi službami spokojeni?

Nedávno jsme uskutečnili rozsáhlý průzkum mezi našimi menšími a středními firemními klienty, ve kterém jsme se zaměřili na spokojenost klientů s poskytováním úvěrů. Konkrétně šlo o zjednodušený Profi úvěr, který poskytujeme do výše pěti milionů Kč, a klasický podnikatelský úvěr, jehož prostřednictvím tito klienti obvykle získávají financování do 30 milionů Kč. Výsledky průzkumu nás velmi potěšily. Celková spokojenost klientů se zjednodušeným procesem Profi úvěru dosáhla hodnoty 9,62 měřené na škále od 1 do 10 (pozn.: 10 = maximální spokojenost). U klasického podnikatelského úvěru to bylo jen o něco méně - 9,13.

Co klienti oceňovali?

Na prvním místě to byla profesionalita bankovních poradců asistujících klientům v rámci celého úvěrového procesu. Vysokými známkami nad hodnotou 9 byla hodnocena i rychlost vyřízení úvěru a vnímání náročnosti požadavků banky, což jsou oblasti, jejichž zlepšování se snažíme trvale věnovat.

Chcete tím naznačit, že firmy hodnotí vyřízení úvěru v Komerční bance jako poměrně jednoduché?

Jak už jsem uvedl v úvodu, poskytujeme služby významnému podílu firemních klientů v České republice. Tento trh a tyto firmy velmi dobře známe. To nám umožňuje zjednodušovat a zrychlovat procesy u menších úvěrů. U více než poloviny poskytovaných úvěrů již například nevyžadujeme finanční výkazy. Jak nám potvrdily výstupy průzkumu, na 12 % klesl podíl úvěrů, u kterých se v průběhu vyřizování úvěru objevily doplňující otázky, a požadavky na dodání dalších podkladů byly jen u 6 % dotazovaných firem.

Dostanou klienti úvěr ve výši, o který žádají?

To je další důležitá informace, jejíž vnímání ze strany klientů nás zajímalo. Téměř 95 % respondentů potvrdilo, že obdrželi požadovanou výši úvěrů. Klientům rovněž v 93 % případů vyhovovala nastavená délka splácení. Naprostá většina klientů tedy získala úvěr s parametry, které odpovídaly jejich požadavku.

Jak výsledky průzkumu celkově hodnotíte?

Dobře víme, že dostupnost financování a spokojenost s procesem jeho získání je pro dlouhodobý vztah mezi bankou a jejími klienty zásadní. Jsme rádi, že provedený průzkum prokázal, že naši klienti v drtivé většině získají financování s parametry, které poptávají, že jsou spokojeni se servisem, který je jim v období zpracování úvěru poskytován, a rychlost a náročnost požadavků banky považují za odpovídající

I když výstupy průzkumu hodnotíme pozitivně, již nyní uskutečňujeme kroky, které náš úvěrový proces dále zkvalitní a z pohledu klientů zpřehlední a zjednoduší.

Zároveň chceme i nadále přicházet s možnostmi financování, které většina naší konkurence nenabízí. Již nyní například nabízíme unikátní financování pro začínající podnikatele bez historie, zjednodušený přístup k refinancování a konsolidaci firemních úvěrů a přístup k základním úvěrovým produktům on-line.