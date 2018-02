Známé rčení praví – co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. A v případě pohybu to určitě platí. Pokud s Vámi rodiče chodili na procházky, vedli Vás v dětství ke sportu, nejspíš se něčemu věnujete i nyní, když už máte své děti. A o to právě jde. Oblíbit si pohyb jako hobby už odmalička. Ale jak na to? Nejjednodušší příležitost nabízí dětská hřiště, na kterých najdou děti spoustu možností se vyřádit.

Rákosníčkova hřiště

FOTO: Lidl.cz

Kromě zábavy a fyzické aktivity zde děti zažijí i první sociální kontakty, nové situace, a učí se na ně reagovat. Hřiště jsou zkrátka pro rozvoj dětí opravdu důležitá. Nicméně těch opravdu kvalitních je stále nedostatek. Mnohá jsou ve špatném stavu nebo již nesplňují požadavky na bezpečnost. Tuto situaci pomáhá řešit společnost Lidl a její projekt Rákosníčkova hřiště. Města po celé ČR mohou v hlasování vyhrát moderní hřiště za 1,5 mil. Kč. V letošním již 7. ročníku hlasování má šanci hřiště získat dalších 10 měst. Pomozte svému městu i Vy!

Hlasování startuje již 1. února: www.lidl-rakosnickova-hriste.cz