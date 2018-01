Operativní leasing bez akontace

Nákup nového vozu je vždy finančně náročný. Buď platíte hotově a smlouváte o slevu, nebo při koupi na splátky složíte akontaci ve výši desítek tisíc a další tisíce přeplatíte. U operativního leasingu víte přesně, kolik zaplatíte. Nemusíte hradit akontaci, splátky zahrnují vždy kompletní pojištění vozu. Ve většině případů splátka též zahrnuje GAP (ochrana amortizace při totální škodě) nebo servisní náklady a zimní pneumatiky.

Jezdíte v novém

U operativního leasingu se jen zřídka setkáte s nabídkou ojetých vozů a pokud ano, jedná se o roční zánovní vozy se zárukou.

FOTO: Driveto

Co to stojí

Hotově, na splátky, nebo na operativní leasing? Vždy je potřeba brát ohled na dobu, po kterou chcete vůz používat a kolik najedete za rok kilometrů. Pokud vůz měníte po 4 letech a ročně najedete do 25 000 km, je operativní leasing výhodnější nebo srovnatelný s nákupem nového vozu za hotové. Dnes je možné si nový VW Golf s nájezdem 25 000 km za rok pořídit již od 5 017 Kč s DPH měsíčně.