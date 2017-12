Se sněhovými frézami můžete ušetřit nervy i námahu, ale především Váš drahocenný čas.

Připravit se na zimní sezónu je základ. Napadaný sníh nás umí potrápit na cestách i zahradách před rodinnými domy a chalupami, ale stejně tak i ve městech. Pokud si pro úklid pozemku nebo komunikace vyberete vhodný model sněhové frézy, bude pro Vás v takových dnech opravdu vítaným pomocníkem.

Dobře před koupí sněhové frézy vyhodnoťte, zda ji využijete jen příležitostně nebo jestli bude v zimních měsících v permanentním nasazení. Z jak velké plochy budete sníh odklízet a jaký má terén povrch? Vybavení, funkce a materiálové provedení frézy byste měli v poměru k plánované investici zvážit také.

Obsluha elektrické frézy určené pro těsné okolí domu není fyzicky vůbec náročná. Na fotografii model Toro Powercurve 1800. Foto: Mountfield

Pro příležitostný úklid čerstvého sněhu z malého prostranství s pevným povrchem postačí nenáročná elektrická fréza, kterou můžete díky její nízké hmotnosti a malým rozměrům skvěle ovládat a stejně snadno také uskladnit. Oceníte určitě i její tichý chod. A přesto bude vrstvu sněhu spolehlivě odhazovat do vzdálenosti několika metrů a precizně dočišťovat povrch pod ním. Vpřed se pohybuje sama otáčením pryžového sněhového šneku. Mějte však na paměti, že takový model frézy využijete především v těsné blízkosti vchodu domu nebo např. garáže. Limitováni jste totiž v případě elektrické frézy dosahem přívodního kabelu.

S jednostupňovou benzinovou frézou budete mít dokonale uklizenou přístupovou cestu bez za chvíli a bez námahy. Na fotografii model Toro Quick Clear CCR 6053 R. Foto: Mountfield

K pravidelnému úklidu prašanu ze zpevněného povrchu chodníku, dvora nebo zahradní cesty si ale pravděpodobně vyberete některý z benzinových modelů sněhových fréz. Ještě před tím můžete stroj pohodlně nastartovat v garáži elektrickým startérem a spolehlivě vyrazit do boje se sněhovou nadílkou. Stačit by Vám v takových podmínkách měl jednostupňový systém zpracování sněhu, kdy sněhový šnek pohybuje frézou vpřed a současně nabíraný sníh vhání do otočného odhozového tunelu, ze kterého putuje vzduchem do regulovatelné vzdálenosti obvykle kolem deseti metrů. S některými modely tak za jedinou minutu odklidíte až 900 kg sněhu.

Do vydatných závějí se můžete pustit s dvoustupňovou benzinovou frézou bez obav a ještě si to užijete! Na fotografii model Ariens Pro 32 DLE 420cc. Foto: Mountfield

Stále jste nenašli odpovídající model frézy? Potřebujete odklízet sníh z větší plochy parkovišť nebo dlouhých cest? Možná plánujete využití i na nezpevněných plochách a v robustnějších závějích. Pak je řešením jedině benzinová fréza s dvoustupňovým systémem zpracováním sněhové masy. Takovou můžete využít i pro mokrý, přemrzlý nebo udusaný sníh. Pilovitý šnek bude v odolném bunkru nekompromisně ukusovat sněhovou hmotu a vhánět ji do vysokorychlostního lopatkového kola ventilace v ústí odhozového tunelu. Obvykle 4taktní motory startujete lankem nebo elektricky a zvládají spolehlivě pohánět kola i odhoz sněhu v náročných horských podmínkách. V této kategorii proto najdete také plně profesionální stroje.

Se sněhovou frézou zvládnete podle testů odklidit zasněženou plochu až 20x rychleji než manuálně lopatou. To už stojí za úvahu. V ušetřeném čase si totiž můžete sněhu užívat.