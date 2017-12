Někdy se tak děje u rodin s handicapovanými či vážně nemocnými dětmi, jindy v rozpadlých rodinách, kdy se jeden z rodičů přímo zřekne péče o děti a na výchově se nepodílí ani finančně, při rodinných tragédiích, kdy se o děti starají prarodiče.

Stát se Ježíškem u těchto rodin může kdokoli. Stačí dětem koupit buď přímo jejich vysněný dárek, nebo je podpořit finančně úhradou zájmových kroužků, letních pobytů (tábory, pobyty u moře apod.), školních aktivit (výlety, ŠVP).



Mnoho dětí potřebuje rovněž peníze na léky, obědy, svačinky, školné apod. Celá zaslaná finanční pomoc putuje dítěti, které chcete podpořit.



V případě zájmu vám dítě, kterému jste pomohli, pošle jako poděkování obrázek, fotografii, dopis apod.

Přání jednotlivých dětí, včetně jejich kratičkých příběhů, naleznete na:



Tady je jeden z nich:

Táta s mámou Kristýnky a Davídka se v poslední době moc hádali a nakonec od nich táta odešel. Máma zůstala s dětmi sama. Na mámu je toho moc, a tak je někdy hodně unavená. Snaží se ale, co může, a vždycky při usínání dětem říká, že je má moc ráda. Děti jsou z nové situace nejisté, táta tam najednou není a máma je smutná, a dokonce musela začít chodit k doktorovi, protože jí není dobře. Davídek i Kristýnka cítí, že je něco jinak, a o to více se fixují na maminku a jsou také smutní. Maminka by jim chtěla udělat radost a vymýšlí s nimi pořád různé společné aktivity. Po večerech, když děti usnou, pak ale počítá každou korunu, aby měli aspoň na jídlo a na ty nejdůležitější věci každodenní potřeby. Maminka ví, že je to pro děti náročná situace, a přála by si, aby jim mohla být co nejvíc oporou. Ví, že situace se jednou zlepší, že to zvládnou, ale nyní je to pořád ještě velmi čerstvá a razantní změna a děti ji velmi prožívají. Situace je o to horší, že musela být maminka s Davídkem doma na nemocenské, Davídek měl psychické problémy a byl i hospitalizován v nemocnici a chodí nyní hodně po doktorech, protože má kázeňské problémy.

Přispět na projekt Ježíškem po celý rok

