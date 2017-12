Jak byste uvařili štědrovečerní večeři, dívali se na pohádky, když vám odpojí elektřinu? Jak byste popřáli kamarádům a známým krásné svátky, když nezaplatíte účet za telefon? Poradíme vám, jak dostát svým závazkům včas, bez stresu a nejistoty.

Pobočky Komerční banky budou v pracovní dny v závěru letošního roku otevřeny ve standardních otevíracích hodinách. Služby přímého bankovnictví vám budou k dispozici až do 20.30 hod., službu Expresní linky můžete využívat nepřetržitě také v období Vánoc a na Nový rok.

Přinášíme vám přehledný časový harmonogram, jak zadat příkazy nebo vložit hotovost tak, aby byly peníze na účet příjemce připsány ještě letos:

PROSINEC 2017

Pátek 22. 12. 2017

Podat příkazy k inkasu v Kč do jiných bank se splatností 28. 12. 2017, u kterých požaduji připsání částky na svůj účet ještě v letošním roce – vhodit příkaz do samoobslužného boxu na pobočce.

Středa 27. 12. 2017

Poslední možnost zadat standardní příkazy k úhradě v Kč do jiných bank se splatností 28. 12. 2017, u kterých požaduji, aby byla platba na účet příjemce připsána ještě v letošním roce - vhodit příkaz do samoobslužného boxu na pobočce.

Podat příkazy k inkasu v Kč do jiných bank se splatností 28. 12. 2017, u kterých požaduji připsání částky na svůj účet ještě v letošním roce – ve službách přímého bankovnictví nebo na přepážce pobočky KB.

Čtvrtek 28. 12. 2017

Vložit standardním způsobem peníze v hotovosti s připsáním prostředků na účty vedené v jiných bankách další den. Prostředky tak budou připsány na účet příjemce v jiné bance 29. 12. 2017.



Poslední možnost zadat standardní příkazy k úhradě v Kč do jiných bank se splatností 28. 12. 2017, u kterých požaduji, aby byla platba na účet příjemce připsána ještě v letošním roce – platbu podat na přepážce pobočky KB nebo v přímém bankovnictví.

Zadat SEPA platby a platby do zahraničí se splatností ještě v roce 2017 prostřednictvím služeb přímého bankovnictví nebo předané na přepážce pobočky (výjimku tvoří měny AUD, CNY a JPY, u kterých je třeba platbu zadat o den dříve).

Pátek 29. 12. 2017

Poslední možnost zadat příkazy k úhradě v Kč do jiných bank se splatností 29. 12. 2017 jako expresní - ve službách přímého bankovnictví do 14.00 hod. a na přepážce pobočky KB do 12.30 hod. jako super expres. Prostředky se připíší na účet příjemce ještě týž den.

Poslední možnost zadat SEPA platby a platby do zahraničí se splatností ještě v roce 2017 prostřednictvím služeb přímého bankovnictví nebo předané na přepážce pobočky jako urgentní.

Poslední možnost pro vložení peněz v hotovosti jako super expres v Kč na přepážce pobočky KB do 12.30 hod. s připsáním prostředků na účet příjemce v jiné bance ještě týž den.



Poslední možnost zadat příkazy k úhradě nebo k inkasu se splatností 29. 12. 2017 na přepážce pobočky KB nebo ve službách přímého bankovnictví na účty vedené v Komerční bance. Prostředky budou připsány na účet příjemce v KB ještě týž den.



Poslední možnost pro vložení peněz v hotovosti na účty vedené v Komerční bance na přepážce pobočky KB v obvyklých otevíracích hodinách. Prostředky budou příjemci připsány okamžitě.

Vložit hotovost prostřednictvím vkladových bankomatů do 20.00 hod.

Pár tipů, jak své finanční závazky zaplatit včas a v klidu (nejen) během posledních dnů v roce 2017:

Vyzkoušejte placení pomocí QR kódu. Stačí vyfotit složenku nebo tzv. QR kód, příkaz autorizujete a je zaplaceno.

Platby s konverzí měn předávejte ve službách přímého bankovnictví do 17.00 hod. a na pobočkách do 15.00 hod.

Zadávejte platby prostřednictvím přímého bankovnictví, vyhnete se tak frontám a vše vyřídíte z pohodlí domova.

Plaťte prostřednictvím aplikace Mobilní banka a Mobilní banka Business ve svém mobilním telefonu.

Plaťte své závazky přes internet jednoduše a bezpečně platební kartou KB se SMS verifikací (3D).

Pro platby, které se pravidelně opakují, využijte úhradu prostřednictvím trvalých příkazů, povolení inkasa nebo SIPO. Nemusíte hlídat splatnost svých závazků, Komerční banka bude odesílat platby pravidelně dle zadaných parametrů.

U plateb, které nelze z jakéhokoli důvodu platit pravidelně, ale víte o nich dlouho dopředu, zadejte příkaz k úhradě se splatností podle vašich potřeb s časovým předstihem.

Komerční banka vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018.

Více informací můžete získat u svého bankovního poradce nebo na internetu www.kb.cz