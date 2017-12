Jedním z podniků, který o dotaci ve výši takřka 6 miliónů korun požádal, je i společnost KLAUS Timber a.s. Tato dřevařská společnost z Plzeňska, která se se zabývá pořezem a dalším zpracováním dřevní hmoty a výrobou dřevěných palet a obalů, zaměstnává 176 lidí a dosahuje ročního obratu 566 mil. korun. Poskytnutou dotaci použije na pořízení nového teplovodního kotle s účinnější technologií na dřevní štěpku z drtiče, novou sušárnu a úpravu tlakové cesty dřevního odpadu.

Získá tím nový zdroj tepla pro vytápění všech budov i pro sušící komory, současně dojde k úspoře paliva, a také ke snížení emisí vypouštěných do ovzduší. Chystá navíc výměnu všech vnitřních a vnějších světel za úsporná LED světla, což opět povede ke konečné úspoře elektrické energie.

Dotacemi lze ušetřit energie

FOTO: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Díky dotaci ve výši 40% na celý projekt, na níž podnik střední velikosti, kterou společnost KLAUS Timber a.s. je, dosáhne, se reálná doba návratnosti celkové investice zkrátí na 6,5 roku, tedy prakticky na polovinu. Celková spotřeba energie po jeho realizaci klesne na třetinu současné spotřeby, což bude znamenat roční úsporu takřka 1 500 000 korun.

Dalším z podniků, který díky těmto dotacím ušetří, jsou Výtahy s.r.o. Ten díky penězům v rámci I. výzvy programu mohl rekonstruovat své sídlo, původně z 90. let minulého století, v moderní budovu, odpovídající energetickým potřebám 21. století.

„Nejdůležitější pro nás byla výměna oken. Ta, kromě lepší tepelné izolace, přinesla také výrazné snížení hlučnosti z okolních ulic a změnila k lepšímu celkový vzhled budovy,“ popisuje Viktor Sobotka, ředitel společnosti Výtahy s.r.o. Realizace projektu se samozřejmě okamžitě příznivě promítla do hospodaření společnosti, a právě díky projektu se výrazně zrychlila celková návratnost investic ve výši takřka dvou miliónů korun. A takových projektů může být podstatně více.

Také tato rekonstrukce objektu byla financována z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Z něj mohou v rámci jednotlivých výzev až do roku 2020 čerpat malé, střední, ale i velké podniky prostředky v celkové výši až 20 miliard korun. V rámci aktuální dotační výzvy zaměřené právě na úspory energií je k dispozici ještě 6 miliard korun, o které se mohou žadatelé ucházet do 30. dubna roku 2018. Čas tedy ještě je, ale rozhodně není s přípravou projektů na co čekat.