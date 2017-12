Cestující se mohou těšit na lákavé palubní služby, na které jsou zvyklí i na ostatních linkách RegioJet – včetně kávy značky illy a dalších nápojů zdarma.

Interiér vozu Standard ASTRA

Velmi lákavá je také cena. Jízdenky z Prahy do Vídně ve třídě Standard jsou v prodeji od pouhých 370 Kč /15 € a z Brna do Vídně jen od 170 Kč / 7 €. Cena je přitom stejná každý den a ve všech spojích.

Pohodlná plyšová sedadla ve třídě Standard

Mezi Prahou a Brnem až 9× denně

Novinkou je více vlaků RegioJet také mezi Prahou a Brnem. Ve špičce tak budou na této trase vlaky RegioJet jezdit dokonce každou hodinu. Sedm vlaků bude navíc pokračovat až do Břeclavi a následně do Vídně nebo Bratislavy.

Bavte se na palubě vlaku se zábavním portálem

Nový přímý vlak RegioJet Opava – Praha

Kromě novinek na trase z Prahy do Brna, Vídně a Bratislavy, budou vlaky RegioJet nově zajíždět i do moravskoslezské Opavy. Z Opavy bude vyjíždět brzy ráno v 04.15, zpátky do Opavy se vrátí v 19.20 hodin.

Pohodlná kožená sedadla ve třídě Standard

Jízdenky na všechny spoje RegioJet od nového jízdního řádu jsou již v prodeji – a to včetně spojů v období Vánoc.

Můžete se těšit na kávu značky illy a další nápoje zdarma

