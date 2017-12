Vítejte v Itálii, v zemi, do které se zamilujete na první pohled. Podívejte se na 5 tipů, kde nejlépe tento letní románek začít.

Sardinie: Ty nejhezčí pláže

Víte, čím je Sardinie jedinečná? Každá pláž se vám tu zalíbí. Mezi místními a turisty se v poslední době rozmohlo tvrzení, že ani jedna pláž tu není ošklivá. Na všech totiž objevíte něco, co vás uchvátí. A je jedno, zda se jedná o fascinující žulové útvary či rozesmátý Sardiňan v plážovém baru. Obojí utváří kouzelnou a nezapomenutelnou atmosféru. Sardinie bývá často nazývána smaragdovým klenotem Středomoří. Označení je na místě, protože zdejší moře hraje všemi odstíny modré a zelené.

FOTO: Shutterstock

Turistický ruch je směřován nejčastěji do jižní a severní části ostrova. Jižní Cagliari nabízí známá letoviska Santa Margherita di Pula nebo Costa Rei. Poslední zmíněné je známé především pro své dlouhé bělostné pláže a tyrkysové moře, které nabízí nespočet sportovního vyžití. Ostrov je vyhledáván milovníky golfu, zdejší hřiště patří co do kvality k těm nejlepším. V okolí města Olbia na severu Sardinie naleznete letoviska Palau nebo Golfo Aranci, poblíž něhož se nachází pobřěží Costa Smeralda.

Sicílie: Dovolená po vzoru „Kmotra“

Doutnající vulkán Etna, antické památky Taorminy, žhavá metropole Palermo, starobylá Ragusa a nádherné písečné pláže, kam oko dohlédne. To všechno je nenapodobitelná Sicílie, největší ostrov Středozemního moře. Kromě plážových radovánek se nabízí i mnoho dalších možností, jak trávit dovolenou. Na Sicílii naleznete desítky přírodních a mořských rezervací. K nejhezčím oblastem patří Parco Naturale Regionale delle Madonie nebo Parco del Etna kolem stejnojmenné největší italské sopky.

FOTO: Shutterstock

Mezi nejoblíbenější pobytové oblasti patří Giardini Naxos na východním pobřeží, odkud se naskýtá dechberoucí pohled na Etnu, nebo Letojanni. Malé městečko s přímořskou promenádou nedaleko živého města Taormina, které je nejčastějším turistickým cílem. Tato dominanta Sicílie se řadí mezi nejmalebnější města z celé Itálie. Objevte její mystickou krásu.

Ischia: Ostrov termálních pramenů

Zažijte středověk v doprovodu krásných pláží a stále svěží přírody. Taková bude dovolená na nejoblíbenějším ostrově Neapolského zálivu. Ischia je vyhledávaná zejména díky stabilnímu počasí po celé léto a přírodním termálním a minerálním pramenům. Blahodárné účinky léčivého bahna můžete vyzkoušet ve většině zdejších hotelů nebo ve speciálních termálních parcích, nejznámější z nich jsou Poseidonovy zahrady nebo Negombo.

FOTO: Shutterstock

Pokud se chcete na dovolené bavit, vydejte se do Ischia Porto, hlavního města celého ostrova. Je centrem veškerého dění, ve kterém kromě příjemných restaurací objevíte i středověkou dominantu Aragonský hrad, jenž je vytesán přímo do skály. Toužíte-li po klidu a po fascinujících přírodních scenériích, vyrazte na západní pobřeží ostrova. Městečko Forio se prý pyšní jedním z nejkrásnějších západů slunce na Ischii.

Kalábrie: Dovolená na špičce boty

Kalábrie je region na samém jihu Itálie, ale malé zátoky s romantickými písčitými plážemi, křišťálové průzračné moře, žádné velké davy a vynikající kuchyně z něj utváří stále oblíbenější cíl pro trávení klidné dovolené. Tuto oblast ocení především turisté, kteří neputují vyloženě po památkách. Naopak si zde užijí vyznavači krásné přírody a milovníci potápění. Pokud máte rádi klid a romantiku italského venkova, Kalábrie má jistě co nabídnout.

FOTO: Shutterstock

Asi nejvyhledávanějším turistickým cílem je město Tropea ležící na jihu regionu. Město přes den žije poměrně klidným tempem, obchody a kavárny se otevírají až v dopoledních hodinách, po obědě si místní dopřávají typickou italskou siestu. Kalábrie je vyhledávaným cílem potápěčů, ideální podmínky jsou v Tyrhenském moři v oblasti Capo Vaticano. Východní část regionu s Jonským mořem je vhodná zase pro surfování.

Lago di Garda: Tak trochu sladké moře

Ve výčtu toho nejlepšího, co Itálie nabízí, nesmí chybět dovolená u Gardského jezera. Přestože se nejedná o přímořské letovisko, v hlavní sezoně se tato oblast těší velkému zájmu turistů díky ideálním letním teplotám. Vzhledem k okolním horám zde nepanují úmorná vedra, takže dovolenou můžete strávit aktivně. Ostatně již zmíněné hory k trekům a cyklistice přímo vybízejí. Hladina křišťálového jezera pak láká k všem možným vodním sportům.

FOTO: Shutterstock

Aktivní i čistě odpočinkovou dovolenou si perfektně užijete na východním břehu v nejnavštěvovanějším městě Garda či na severním břehu ostrova v Riva del Garda. V městečku se nachází historické centrum se středověkými uličkami a vodní hrad La Rocca. Chcete-li se každé ráno kochat pohledem na hladinu jezera, vybírejte z hotelů v letovisku Limone Sul Garda. Původně rybářskou vesnici najdete na severozápadním břehu.

