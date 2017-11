Kvalitní zboží si zaslouží kvalitní obal

Řekněme, že jste si objednali drahý telefon, ten nejnovější model. Řekněme, že vám přišel v potrhané krabici vyplněné starými novinami. I když pak náběh na infarkt vystřídala úleva, že v krabici vážně je telefon a ne cihla, důvěra už byla narušena. A při příštím nákupu telefonu si na tohle vzpomenete. Balení obchodníka reprezentuje. Dává tím zákazníkovi najevo, že si jej váží a že si s vyřízením jeho objednávky dal skutečně záležet. A z rozbalování je najednou zážitek, který zákazníkovi zlepší celý den.

Díky úspoře času zvládnou zaměstnanci zabalit vice zásilek.

Více lidí nebo rychlejší balení?

V období okolo vánočních svátků tržby mnohdy rostou až o 500 % oproti zbytku roku. V praxi to znamená, že balí každý, kdo má ruce a nohy. Řada obchodů posílí stavy a přijme brigádníky. To sice dává smysl, ale stojí to peníze. Zkuste to radši vzít z opačného konce.

Snižte náklady a ušetřete čas

Drtivá většina e-shopů balí do klopových krabic. Taková klopová krabice je totiž zdánlivě nejlevnější. Vážně ale jen zdánlivě. Když do její ceny započítáte práci zaměstnance, který ji musí pracně skládat a slepit, už to s cenou není tak žhavé. S chytrou krabicí, kterou složíte jedním tahem, toho totiž za stejný čas zabalíte až třikrát tolik.

Kromě času šetříte i peníze. A ne nějaké drobné. U středně velkého obchodu s nějakými 240 objednávkami denně a průměrně placenými zaměstnanci to ročně dělá více než 60 000 Kč. To už stojí za zamyšlení.

Zákazníkovi můžete zpříjemnit rozbalovaní správným obalem

Buďte důvěryhodní

Nakoupit na internetu je v očích zákazníka větší risk, než když si vše může osahat v kamenné prodejně. Obava z toho, že zboží nepůjde v případě omylu snadno vrátit, hraje velkou roli. Ukažte, že věříte tomu, co prodáváte. Nabídněte zákazníkům snadnou možnost výměny zboží. Neházejte jim klacky pod nohy. Naopak jim výměnu usnadněte. K balíčku přiložte předplacený zpětný štítek a zboží zabalte do takové krabice, kterou bude moct zákazník použít i na případnou výměnu.

Pořád potřebujete ty brigádníky? Ne? Mysleli jsme si to.