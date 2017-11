Život a domácí práce může zjednodušit a zpříjemnit technika

Znáte to. Přijdete domů a v rychlosti dáte prádlo prát. A za pár minut najdete další dva kusy k vyprání. S pračkou Samsung to není problém. Vložíte je do ní i v polovině pracího cyklu. Pak objevíte něco rozsypané na podlaze. Vezmete tyčový vysavač uložený za dveřmi a za pár vteřin máte zase čisto. A takových příkladů máme pro vás víc.