Penízky jsou na takovém účtu totiž snadno dostupné, a proto také snadno zmizí. Poměrně jednoduché řešení tady ale je. O tom, jak i s malými částkami nashromáždit slušnou sumu, která se navíc může ještě rozmnožovat, jsme si povídali s Petrem Waloszkem, investičním specialistou Komerční banky.

Často se setkáváme s názorem, že si lidé nestačí nic uspořit a vytvořit si nějakou finanční rezervu.

To máte pravdu. Přitom dnešní moderní řešení je velmi jednoduché. Stačí na naší pobočce zadat trvalý příkaz na několik stovek měsíčně a o nic víc se již nemusíte starat. Lidé jsou překvapeni, kolik se jim za několik let podaří shromáždit. Každý, kdo tento způsob využije, totiž může ke svým naakumulovaným penězům získat ročně i něco navíc. Záleží, jaký typ investice si zvolí.

Jak vlastně dneska vypadá moderní pokladnička, do které si lidé mohou takto ukládat peníze?

V podstatě se jedná o fond, do kterého si necháváte přeposílat část výplaty. Tento fond pro vás ovšem zajistí, že se vám peníze nebudou pouze shromažďovat, ale také se mohou při správně zvolené strategii a příznivém vývoji trhu pěkně rozmnožit. Pokud si chcete peníze vybrat, stačí jednoduše zadat pokyn k odkupu a peníze máte k dispozici. Vše je snadné, rychlé a hlavně posílání peněz do fondu každý měsíc může probíhat automaticky, o nic se již nemusíte starat.

Z naší zkušenosti víme, že pokud si lidé nechají peníze na běžném účtu, většinou je stihnou všechny utratit. Přitom odkládání několika stovek každý měsíc v rodinném rozpočtu v podstatě nezaznamenáte a za několik let máte k dispozici velmi slušnou částku – na auto, na dovolenou nebo novou televizi. Zásadní je pravidelnost.

Co je potřeba udělat?

