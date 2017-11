Díky vývoji materiálů a dostupných technologií nemusí v případě infrasaun zůstat rozhodně jen u snu. Infrasaunu lze snadno zřídit v jakémkoliv temperovaném interiéru od rodinného domu přes chalupu až po byt v panelovém domě. Podle velikosti zvoleného modelu (obvykle pro 1–4 osoby) tímto wellness zařízením vybavíte posilovnu, zimní zahradu, chodbu, koupelnu nebo třeba ložnici.

Na rozdíl od tradiční sauny finské nevzniká uvnitř kabiny infrasauny pára a ani své okolí nezatěžuje zvýšenou teplotou vzduchu. V jejích stěnách (u některých modelů i v podlaze) zabudovaná elektrická keramická, světelná nebo karbonová topidla produkují infračervené tepelné záření. K provozu infrasauny postačí jediná elektrická zásuvka a vy za saunovací cyklus nezaplatíte více než 5 korun.

Většina modelů infrasaun není prostorově náročná, vyberete si také vhodný design pro váš interiér. Na fotografii model Arawa. Foto: Mountfield

Infrasauna zajistí relax a uvolnění svalového i psychického napětí. Její pravidelná péče o zdraví a imunitu organismu je pak nedocenitelná. Infrazáření prohřívá tělo až do hloubky 4 cm teplotou obvykle do 60 °C. Skýtá se vám tak příležitost strávit několik desítek minut relaxací o samotě, s blízkými nebo třeba jen s knihou. Vnitřek kabiny může provonět esenciální olej, v některých modelech doladíte atmosféru také volitelným tónem osvětlení a oblíbenou hudbou z mp3/rádio přehrávače. Ionizátor se v základní nebo doplňkové výbavě postará o to, že budete během procedury dýchat v kabině téměř horský vzduch.

Infrasauny se staly součástí vybavení moderních domácností. Na fotografii model Rowen. Foto: Mountfield

Pobyt v infrasauně detoxikuje organismus, rovnoměrně rozptyluje kožní tuk, mírní bolesti pohybového ústrojí, posiluje funkci kardiovaskulárního systému, zpevňuje a zkvalitňuje pokožku. Vhodným doplňkem pro zvýšení účinků saunování na pleť je wellness kosmetika jako peelingová sůl nebo hydratační krémy. V podzimních a zimních měsících ale oceníme především pozitivní vliv na celkovou imunitu organismu. A díky moderní domácí infrasauně se můžete vyhnout také dojíždění do veřejných wellness center a ušetřit tak čas i peníze.