Unikátní projekt Centra vzorových domů, první svého druhu u nás, využívá know-how a zkušeností z provozu podobných center v Německu a je svým pojetím v Česku ojedinělý. Rozhodně je vždy mnohem příjemnější, když si svůj budoucí domov klient může prohlédnout ještě předtím, než se do domu nastěhuje. Jen tak zjistí, jestli mu dané řešení plně vyhovuje, nebo jestli jsou jeho vlastní představy jiné.

Kvalita na vlastní oči

V první řadě se lze detailně seznámit s různými technologiemi a zhlédnout zástupce moderní i klasické architektury. Všem zde soustředěným stavbám jsou společná progresivní energeticky úsporná konstrukční řešení a také rozmanité styly interiérového designu. Dále pak variabilní možnosti vnitřního zařízení a řešení úprav okolí domů.

Domy pro mladé rodiny i náročné klienty

Aktuálně můžete v centru navštívit sedm volně přístupných a kompletně vybavených vzorových domů, od bungalovu po moderní vícepodlažní vilu. Na své si přijdou mladé rodiny toužící bydlet ve vlastním, takže hledají dostupný dům s cenou do 1,5 mil. korun. Ovšem zajímavé tipy zde najdou i náročnější klienti se zájmem o exkluzivní bydlení v domě přesahujícím svým vnitřním prostorem a vybavením běžné bytové potřeby. Není bez zajímavosti, že v centru najdete nositele prestižního ocenění Dům roku 2015 – rodinný dům Classic City, vítěze této ankety pro rok 2016 – rodinný dům ROMANCE i rodinný dům Ideal, který se letos umístil na 3. místě v hlasování odborné poroty. Navíc zde můžete získat více informací i o letošním vítězi soutěže Dům roku 2017 – exkluzivním rodinném domě REZIDENCE Prestige.

Užitečné informace o stavbě

Součástí nového areálu je také infocentrum, ve kterém zájemcům odborníci poskytnou odpovědi na otázky související s pořízením nového bydlení. Od výběru vhodného pozemku a typu rodinného domu přes projektovou přípravu až třeba po volbu způsobu financování stavby. A co je podstatné, každý zájemce o stavbu rodinného domu získá v centru zcela zdarma projekt zvoleného typu domu, který postačí k vyřízení územního řízení.

Vše pod jednou střechou

V prostorách centra zájemci naleznou také prezentace renomovaných dodavatelů stavebních materiálů a komponentů. Nechybí mezi nimi v první řadě společnost CANABA, největší dodavatel rodinných domů v ČR působící na našem trhu již 25 let. Ze společností, které se na výstavbě centra podílely, jmenujme např. BRAMAC, SAPELI, VELUX, ORESI a další. Do Centra vzorových domů v Nehvizdech u Prahy se lze nejlépe dostat po dálnici D11, exit 8. Vstup je z ulice Třešňová. Provozní doba denně od 10.00 do 18.00, vstup zdarma a parkování je zajištěno přímo v prostorách centra.

Více informací na stránkách www.cvzd.cz nebo na infolince 844 125 125.