Jak soutěžit?

Neposedným turistům, které od cestování neodradí ani chladnější a sychravé dny, jsou určeny tematicky pestré výstavy na zámcích a v dalších objektech, pro něž můžete hlasovat v rámci soutěže DestinaCZe na webu ceskozemepribehu.cz/destinacze. Ve hře jsou navíc zajímavé ceny, jako rodinné vstupenky nebo romantické pobyty. Soutěžit můžete do 29. října.

Kam vyrazit za zážitky a kulturou

Unikátním počinem je DOTEK – Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury, barokní budova zrekonstruovaná na ekologicky šetrný dům. Tamní celoročně otevřený Infokoloniál pořádá tematické prohlídky okolí, zajímavé zdaleka ne jen pro dospělé návštěvníky. Cesta dávných turistů, pohádek či pověstí zaujme hlavně ty mladší. Historickou stavbou spojující dějiny s moderními technologiemi je stejně tak Dačického dům v Kutné Hoře. Dočkáte se tu dotykových obrazovek i herních prvků pro děti a projít se domem můžete od sklepa až po půdu.

DOTEK

FOTO: CzechTourism

Do zámeckých komnat

Do konce října je otevřen také raně barokní zámek Troja, půvabný ve všech ročních obdobích a za každého počasí. Za procházku rozhodně stojí i okolní zahrady. Jestli holdujete zlatavému českému pivu, pak si nenechte ujít exkurzi historií pivovarnictví na zámku Svijany. Vaši nejmenší si tam na pískovišti zahrají na archeology.

Zámek Troja

FOTO: CzechTourism

Do zámecké expozice zvou stejně tak Valtice. Zdejší zámek je proslulý svými vinnými sklepy, zájemci o historii a život původních obyvatel s chutí nahlédnou do apartmá princezen, zámecké kaple či do zákulisí barokního divadla. Doslova pohádkově působí zámek Mitrowicz se svými kostýmovanými prohlídkami, parkem a moderním ubytováním v zámeckém stylu.

Majestátní ukázkou baroka na Moravě je pak arcibiskupský palác v Olomouci. Že jste ho neznali? Po jeho prostorách ale kráčely významné osobnosti nejen českých dějin – Marie Terezie, T. G. Masaryk či papež Jan Pavel II. Významným barokním komplexem je i Broumovský klášter. Nedávno prošel rekonstrukcí a dnes si v něm zájemci mohou celoročně užívat bohatý kulturní i společenský program.

Zámek Mitrowicz

FOTO: CzechTourism

Za filmem a animací

Zlín je městem filmu, vypovídá o tom expozice Filmového uzlu Zlín, která je nejen o historii filmu, ale také o vlastní kreativní tvorbě. Návštěvníci každého věku tam zkoušejí animovat krátké filmy a navíc se mohou podívat do profesionálního animátorského studia.

Zatímco se děti zabaví v dětském koutku Centra Walzel na Broumovsku, rodiče si mohou dopřát dobré jídlo v restauraci Švejk, zařádit si v laserové střelnici, a kdo se nebojí výšek, vyzkouší své dovednosti na horolezecké stěně.

Zkrátka, kdo nechce podzim trávit doma s hrnkem čaje, má z čeho vybírat. Teď už se stačí jen rozhodnout, zda vyrazíte za kulturou, historií, nebo hravým programem.

Ať už si zamilujete kterýkoliv z těchto výletů, nezapomeňte rozdělit své hlasy mezi tři oblíbené destinace na webu ceskozemepribehu.cz/destinacze a vyhrát skvělé ceny.