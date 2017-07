NAXOS

Největší z Kykladských ostrovů, hornatý a na místní poměry i relativně zelený a velmi úrodný. V antice byl ostrov centrem Kykladské civilizace, která nám zanechala podivuhodné umělecké předměty v podobě ikonických a minimalistických idolů.

Naxos byl také nejbohatším ze všech řeckých ostrovů. Proslul těžbou smirku a mramoru, ze kterého byli vytesáni dokonce i slavní lvi na posvátném ostrově Délu, stejně tak jako 9 m vysoká socha boha Apollona, jejíž zbytky můžete obdivovat ještě dnes, pokud si na Délos zajedete na výlet.

FOTO: CK FIRO-tour

Nezaměnitelným symbolem Naxu je ovšem Portara, brána nikdy nedokončeného chrámu poblíž hl. města Chory. Tyčí se majestátně na skalnatém ostrohu a láká návštěvníky blíž k sobě. Někteří neodolají a i přes zákaz branou projdou, třeba za ranního úsvitu. Prý jim to změní životy.

FOTO: CK FIRO-tour

Pokud vás ale kameny vyloženě nebaví, nezoufejte. Ponořte se do tajuplného světa barevných, voňavých a křivolakých uliček a vydejte se Chorou vzhůru směrem ke Kastru.

Po cestě se nezapomeňte odměnit ochutnávkou místní speciality, slavného likéru Kitron. Jak již název napovídá, vyrábí se ze zvláštního druhu citrusu, který vypadá jako veliký, přezrálý citrón a má lahodnou vůni i chuť.

Nejlepším suvenýrem z Naxu je ovšem šperk s okem oceánu. Že nevíte, o co se jedná? Malinký, bílo-hnědý oblý kousek, který šikovné a zručné ruce šperkařů zasazují do stříbra i do zlata. Ve skutečnosti je to zkostnatělá část mořského měkkýše jménem Donka rohatá.

PAROS

Menším sousedem Naxu, je rovněž "mramorový" ostrov Paros. Dnes poněkud prominentnější destinace, která láká i svět celebrit. Půvabné hlavní město Parikia s pitoreskními uličkami a kostelíky má ovšem velkou konkurenci v ještě půvabnější rybářské osadě Naousa.

Paros je tak trochu gurmánský ráj, neboť zdejší nabídka taveren s typickými kykladskými specialitami je rozhodně největší široko daleko.

FOTO: CK FIRO-tour

Grilovaná chobotnice zakápnutá šťavnatým citrónkem, v zapadajícím slunci se rosící sklenka lahodného a dobře vychlazeného bílého vína, to je něco, co byste na Parosu rozhodně neměli vynechat.

MYKONOS

Pokud jste vyznavači nočního života a k dokonalé dovolené potřebujete designové cocktail bary a vyhlášené noční kluby s nikdy nekončící party, pak u vás jednoznačně zvítězí malinký, větrem ovívaný „Party Island Řecka“ Mykonos.

Ale malebný Mykonos není jen jeden velký mejdan, najdete zde jedny z nejhezčích kykladských pláží a rovněž i nejvíce fotografovaný řecký kostelík Panagia Paraportiani, jedinečný komplex pěti kaplí z 12. - 17. stol.

FOTO: CK FIRO-tour

Bělostná stavba připomíná tak trochu cukrovou homoli a nedokonalá krása jejich zaoblených křivek vás zanechá v němém údivu. K Mykonosu neodmyslitelně patří i panorama s větrnými mlýny a když budete mít hodně veliké štěstí, potkáte i místního maskota, pelikána Petrose II.

FOTO: CK FIRO-tour

Uprostřed léta je ale pravděpodobnější, že narazíte třeba na Madonnu, Eltona Johna nebo Meg Ryan, kteří jsou tady jako doma. Mykonos je prostě "IN".

THASSOS

Dáváte-li přednost vůni borovic, osamoceným zátočinám a nablýskaná výkladní skříň Řecka v podobě Kykladského souostroví vám přijde příliš pestrá, zavítejte na nejsevernější řecký ostrov Thassos.

FOTO: CK FIRO-tour

Tento klenot severovýchodního Egejského pobřeží měl velmi pohnutou historii, za 2. světové války dokonce chvíli patřil Bulharsku, od dob Féničanů byl strategicky vyhledáván pro velké zásoby zlata a jak jinak i tady se těžil a stále těží velmi kvalitní mramor.

V dobách dávných získalo místní víno tak veliký věhlas, že mince, které ostrov razil, nesly podobiznu boha Dionýsa, patrona všech milovníků lahodného moku.

V horské vesničce Maries se můžete osvěžit nádherně chladnou vodou horského pramene a spočinout ve stínu tisíciletých platanů. Ostrov určitě i "ochutnejte", zdejší zvláštní odrůda oliv je velmi zajímavá a thassoský tymiánový med patří k nejlepším v Řecku.

K životním zážitků jistě patří i koupel ve skalním bazénku Giola, kterému se rovněž říká Diovo oko. To místo je prostě magické.

FOTO: CK FIRO-tour

SKOPELOS

FOTO: CK FIRO-tour

Kdo by neznal slavný film Mamma Mia z roku 2007. Nejen, že oprášil nesmrtelné hity švédské skupiny ABBA, ale třeba právě na Skopelos přilákal davy turistů a filmových fanoušků.

FOTO: CK FIRO-tour

Ostrov, kde dominují bílá, zelená a modrá se stal jednou z lokací, kde filmový štáb v čele s úžasnou Meryl Streep natáčel hudební komedii, která se díky své úspěšnosti v příštím roce dočká druhého pokračování.Tentokrát ovšem produkce zamířila do Chorvatska, takže z řeckých krás tam nic neuvidíme.

Vůně pinií je zde přímo omamná, křišťálově čistá voda s tóny smaragdu a akvamarínu vás budou lákat k nekonečným vodním hrátkám. Při svých toulkách ostrovem prostě nesmíte vynechat dnes již kultovní kostelík Ag. Ioannis, kde se odehrávala filmová svatba-nesvatba.

FOTO: CK FIRO-tour

Pokud si musíte nutně vyfotit nejslavnější 3 borovice na světě, vydejte se do Amarantos.

FOTO: CK FIRO-tour