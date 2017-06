Letos v létě vyhrávají v CineStar všichni, kteří si od 1. 7. do 31. 8. 2017 zakoupí Menu pro dva, MAXI menu nebo MAXI menu pro dva. Ke každému z těchto meníček dostanete stírací los, díky kterému můžete vyhrát jednu z více než 30 000 cen - slevu 50 Kč na menu, nafukovací donut, sluchátka BEATS EP nebo Zlatou kartu, která vás opravňuje ke vstupu do všech našich kin po celý rok zcela zdarma! Ano - celý rok, můžete každý den jít zadarmo do kina - a to se vyplatí!

Rok v kině zdarma

Nejen že je toto léto filmová nabídka skutečně pestrá (Já, padouch 3, Spider-Man: Homecoming, Dunkerk, Valerian a město tisíce planet, Temná věž, Zabiják a bodyguard, Emoji ve filmu, Po strništi bos…), ale navíc vám jedna návštěva multikina CineStar může vynést to, že budete potom moci jít 365x zcela zdarma.

Tak co - máte už vyhlédnutý letní biják, u kterého zkusíte své štěstí? Vybírat můžete již nyní na www.cinestar.cz.