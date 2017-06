S počítačem v podobě rozměrné bedny pod stolem se moderní pracovník snadno obejde. Potřebuje být v pohybu, potřebuje co nejméně kabelů, které by ho poutaly ke stolu, potřebuje sdílet a přesouvat obsah lusknutím prstu. Vývoj počítačových technologií mu to umožňuje. S produkty od HP ale může být vždy ještě o krok napřed před konkurencí.

Pracovník vyžadující maximální flexibilitu bezpochyby sáhne po prémiovém modelu HP EliteBook x360. Nejtenčí firemní konvertibl na světě je praktickým řešením na cesty, ale i pro práci v kanceláři nebo doma. Dokonale v sobě spojuje elegantní tenký a lehký design, pracovní možnosti a odolnost a zabezpečení. Kromě toho disponuje nejdelší životností baterie na světě, která vydrží bez dobíjení až 16 hodin a 30 minut a na 50 % se dokáže nabít za pouhou půlhodinu. V pouze 14,95 mm tlustém těle z jednoho kusu hliníku s diamantovým výbrusem, které váží v nejlehčí variantě jen 1,28 kg, se ukrývají nejnovější procesory, SSD úložiště a další moderní hardware.

Pastvou pro oči je 13,3palcový displej s rozlišením 4K UHD a funkcí HP SureView, která dokáže vypnout viditelnost obrazu ze stran a ukrýt ho tak před zvědavýma očima. To vše korunuje výkonný audio systém od Bang & Olufsen a podpora Windows Hello i digitálního pera. Chloubou celé rodiny zařízení Elite je vynikající zabezpečení a ovladatelnost a HP EliteBook x360 v tom není výjimkou. Kromě speciálního displeje, dostal do výbavy nejnovější inovace jako HP Sure Start Gen3, jedinečný samoregenerační BIOS, který umožňuje zvýšit bezpečnost počítače a prostředí v kanceláři, například prostřednictvím odemykání nebo zamykání počítače v závislosti na přítomnosti mobilního telefonu.

Díky konceptu Windows jako služba mají počítače s Windows 10 Pro nárok na bezpečnostní a funkční aktualizace po celou dobu podporované živostnosti zařízení a uživatelé jsou tak lépe chráněni před nově vznikajícími bezpečnostními hrozbami. Windows 10 Pro umožňuje šifrovat obsah disků a přenosných jednotek pomocí nástroje BitLocker a chránit tak citlivá data před krádeží nebo neoprávněným přístupem v případě ztráty zařízení. A protože se jedná o konvertibilní zařízení, nabízí samozřejmě hned pět režimů použití – klasický notebook, otevřený do 180° pro sdílení, režim „stan“ pro prezentace, stojan pro sledování videí a tablet pro pořizování zápisků nebo sledování sociálních sítí.

