Není to ale zdaleka jen servis sekaček a traktorů, ale i bazénů a všech dalších komodit, jako jsou například kultivátory, pily, štípačky, křovinořezy, čerpadla nebo sněhové frézy. Samozřejmě s použitím těch nejmodernějších technologií.

„Opravíme prakticky všechno, co prodáváme. Každému zákazníkovi jsme schopni vyhovět v jakékoliv roční době. Bereme to tak, že si zákazník koupí výrobek a my se mu o něj staráme,“ říká Pavel Klička, ředitel odboru servisu a náhradních dílů.

Čím je Mountfield servis ojedinělý?

V první řadě tím, že má každá prodejna své servisní centrum. Druhá věc je naše komplexnost podpořená týmem schopných lidí. Zakázku přijmeme v jakékoliv roční době a jsme schopni pružně reagovat. Některé firmy přestanou v průběhu sezóny přijímat zakázky, my ale nikomu neřekneme NE. Díky profesionalitě a znalostem našich zaměstnanců v servisech jsme schopni všechno zvládnout, navíc v relativně krátkém čase.

Můžete prozradit, jaké komodity představují nejvíce servisních zakázek?

Dá se to rozdělit na třetiny. Tou první jsou zakázky na sekačky a traktory, druhou vše kolem zpracování dřeva a vysoké trávy (pily, štípačky, křovinořezy) a třetí všechno ostatní včetně bazénů.

- Celkem 73 servisních center v ČR a SR (55 ČR, 18 SR) - 200 000 provedených zakázek ročně - Více než 50 tisíc položek náhradních dílů

Opravdu spravíte každou věc, kterou prodáváte?

Za tím si plně stojíme. Samozřejmě existují věci, u kterých to nejde už z jejich povahy, případně by oprava nedávala dost dobře smysl z ekonomického hlediska. Velkou výhodou je, že všichni lidé ze servisu jsou naši zaměstnanci a dokonale ty produkty znají. Navíc pravidelně absolvují školení zaměřená nejenom na odborné technické, ale i na jiné dovednosti.

Zavedení nového výrobku na trh předchází i zevrubné testování. Jak to funguje?

Jde o podrobné a dlouhodobé testy, nejrůznější srovnávání. Netýká se to ale zdaleka jen strojů. Testují se bazény, dokonce i zahradní nábytek.

Foto: Mountfield

Jak probíhá testování nábytku?

Používáme speciální technologie na měření kvality dřeva, jeho vlhkosti, nebo měření tloušťky laku. Navíc v tomto směru spolupracujeme s brněnskou univerzitou v Brně, která se specializuje na dřevo a nábytek. Jsou schopni některé další parametry u nábytku pomocí specializovaných postupů a technologií zjistit a dát nám posudek, zda je vše v pořádku.

Servis bazénů je určitě kapitola sama pro sebe.

Na bazény máme vyloženě specialisty, kteří disponují nejmodernější výbavou. V rámci servisu bazénů pracují pod vodou, často v šachtách umístěných pod bazénem. Není však výjimkou, že zapojují solární absorbéry umístěné na střechách domů. Mají třeba i potápěčskou výstroj včetně neoprenu a dýchací techniky. Když dojde pod vodou k úniku, mají detektor na objevení závady a následné opravy za plného provozu. V tomto směru taky umíme velké věci, není problémem pod vodou odpojit technologie, ty opravit a následně znovu připojit.

Co ojedinělého se dá vyzdvihnout ze servisu strojů?

Těch činností je spousta, ale jedná se třeba o čistění karburátorů benzinových motorů pomocí ultrazvuku. U nás je to běžný standard, zatímco jinde často vysoký nadstandard. Doporučujeme každému, aby si karburátor jednou ročně nechal vyčistit, protože úsady v benzinu jsou poměrně častým jevem a dokáží karburátor nenávratně poškodit. Po vyčištění ultrazvukem je úspěšnost téměř stoprocentní.

Výrobky neustále procházejí technologickými inovacemi. Musí na ně pružně reagovat i servis?

To jde ruku v ruce spolu. Velmi náročnou záležitostí je například servis robotických sekaček. Jedná se o hodně vyspělý výrobek a tomu odpovídá i potřebné vybavení na servis. Musíte mít notebook a příslušný software, udělat diagnostiku, zjistit vadný díl, vyměnit ho a znovu vše naprogramovat, aby stroj fungoval. Personál servisu se v tomto směru musí neustále proškolovat. Je to stejné, jako třeba s diagnostikou aut.

Foto: Mountfield

Velkou obměnou musí procházet i dílenské vybavení servisu.

Ročně investujeme do kvalitního nářadí několik miliónů korun. Pokud chcete držet krok s dobou, je to nezbytně nutné. Pracujeme s prvotřídní technikou. Kromě klasického nářadí vybavujeme servisy třeba zvedáky traktorů, ultrazvukovými čističkami na karburátory, zkušebními zařízeními na čerpadla atd. Vedle investic do vybavení dílen věnujeme energii i prostředky do kvalitního pracovního prostředí pro naše vlastní zaměstnance. To vše jsou věci, které zákazník nevidí, ale zajistí, že stroj opustí dílnu v prvotřídním stavu.

Servis se týká často i strojů staršího data výroby. Je nějaká hranice, jak starý výrobek ještě servis Mountfieldu spravuje?

V tomto směru jsme taky unikát: jsou to stroje od prvopočátku firmy, to znamená od začátku 90. let. V servisu se nám objeví i třeba dvacet let staré stroje.

Ty už se ale nevyrábějí. Musíte na ně mít náhradní díly?

Podle zákona nemusíme, ale pyšníme se, že je máme. Díky tomu jsme schopni opravit i stroj starý přes dvacet let. Ale zase jsme soudní. Když vidíme, že už je stroj za zenitem a oprava by byla zbytečně drahá, doporučíme zákazníkovi přechod na nový a výkonnější model. Nevnucujeme mu ho za každou cenu. Když trvá na opravě, uděláme to. Dostáváme za to někdy i ručně psané děkovné dopisy od zákazníků staršího data narození. Sami prý ani kolikrát netušili, že by ten stroj ještě někdo dokázal opravit.

Foto: Mountfield

Dá se vůbec vyčíslit, kolik náhradních dílů máte na skladu?

Aktuálně jde o 50 tisíc zalistovaných položek. V úhrnné hodnotě jde o díly za čtvrt miliardy korun. To je taky unikát. A navíc, z centrálního skladu expedujeme dodávky náhradních dílů na všechny servisy každý den.

Co plánuje Mountfield servis do budoucna?

Chtěli bychom zpřístupnit online katalog náhradních dílů na webu, aby si zákazník mohl vyhledat stroj a objednat si jakýkoliv díl, který potřebuje. Obecně máme záměr ještě více servis zákazníkovi přiblížit. Ať už z hlediska dostupnosti náhradních dílů nebo možnosti objednat si některé služby pomoci online aplikace.