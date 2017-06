Každý jsme asi zažili situaci, kdy by se nám vyšší výkon auta hodil. Ať už třeba při předjíždění kamiónu nebo když pospícháte na důležitou schůzku. Ministerstvo dopravy nyní kladenské firmě PowerTEC, známé také jako ChipTuning.cz, udělilo schválení na provádění chiptuningu, tedy zvýšení výkonu motoru čistě za pomoci změny softwaru řízení motoru. Z úkonu dříve určeného spíše pro automobilové fanoušky se tak stává zcela schválená legální úprava, kterou si může dovolit úplně každý pro svůj vůz bez rizika jeho poškození. Nově se zápisem do technického průkazu.

Získat schválení trvá mnoho měsíců

Nutno říct, že firma PowerTEC – značkový chiptuning s.r.o. prošla celou řadou schvalovacích zkoušek a testů. V roce 2014 jako první společnost v ČR získala certifikaci kvality ISO 9001 přímo na chiptuning a měření výkonu od uznávané auditorské společnosti TŰV SŰD Czech. V roce 2016 pak následně zažádala o provedení testů na státem pověřené zkušebně společnosti Dekra CZ a. s. Schvalovací proces, který trval více než 6 měsíců, zahrnoval sérii náročných testů na vzorku vozidel emisních norem Euro 3 - Euro 6, kde musely být zastoupeny naftové i benzínové motory a to jak přeplňované, tak atmosférické. K prokázání odbornosti bylo nutné předvést nejen dostatečné navýšení výkonu motoru, ale projít také důkladnými emisními testy a zkouškou hluku. Paradoxně se ve většině případů ukázalo, že lze chiptuningovou úpravou u starších vozidel produkci emisí NOx dokonce snížit, což prokázali zmíněné testy v plném výkonu na zkušebně Dekra.

Pro koho je chiptuning vhodný

Zatímco před 20 lety si chiptuning pořizovali čistě tuningoví nadšenci, dnes je situace zcela odlišná. Úpravy zvýšení výkonu si dnes dopřávají zcela běžní řidiči a hlavně firmy, které chtějí ušetřit při nákupu vozidel do svého vozového parku. V podstatě u všech typů vozidel lze totiž koupit automobil ve více výkonových verzích, kdy ta nejslabší je samozřejmě nejlevnější. I u nejsilnějších vozidel jsou ale velké rezervy, někdy i jen z marketingových důvodů. A těch je možné využít.

Své vozy si nechal upravit třeba i Ústřední automotoklub ABA. Její asistenční službě ÚAMK firma PowerTEC nachipovala jejich Žluté Anděly, aby na pomoc motoristům dorazili rychleji. Software z PowerTECu také úspěšně zvýšil výkon řadě vozů integrovaného záchranného systému ČR.

Proč se vyplatí schválený chiptuning

Pořídit si schválený chiptuning neznamená jen zápis do technického průkazu. Schválená úprava musí být provedena předepsaným způsobem. Ten zahrnuje podrobnou diagnostiku motoru, měření výkonu před i po úpravě a také měření emisí v rozsahu SME. Se zápisem do TP a homologačním štítkem tak získáváte i jistotu, že s vozidlem třeba při měření emisí nebudete mít žádné problémy. Úprava musí být zaevidována do registru vozidel CIS-STK. Na stanici technické kontroly tak už budou vědět, že se jedná o legálně upravené vozidlo a budou k němu tak i přistupovat.

Neschválené úpravy mohou vyjít draho

Naopak, pořídit si chiptuning od nehomologované firmy, může být už dnes velmi riskantní. Firma bez licence musí své zákazníky informovat o tom, že její úprava zvýšení výkonu není schválená k provozu na pozemních komunikacích. Od 1. června 2017 totiž hrozí firmám bez licence až půl miliónová pokuta za neinformování zákazníka písemnou formou, včetně upozornění na svých internetových stránkách, které bude kontrolovat česká obchodní inspekce. Obvykle se totiž jedná o neprověřené softwary a bez měření na zkušebně často zákazník kupuje takzvaně zajíce v pytli. Naprostá většina firem v České republice totiž výkon ani emise při úpravách neměří. Je proto velký rozdíl, jestli si necháte provést zmíněnou úpravu u homologovaného úpravce s licencí anebo u firmy bez tohoto schválení.

Jaké vozy je možné navýšit a kolik to stojí?

Mohlo by se zdát, že schválená úprava zvýšení výkonu se zápisem do technického průkazu bude drahá. Společnost PowerTEC ale po získání licence upravila ceny jen minimálně. “Naší snahou bylo dopřát schválený chiptuning co nejširšímu okruhu řidičů. Proto jsme ceny nastavili tak, aby se u většiny běžných vozidel cena pohybovala v rozmezí od 5 do 8 tisíc korun vč. DPH. To si můžeme dovolit zejména díky vlastnímu vývoji. Zápis do TP je pak zpoplatněn částkou 1990,- Kč.”, uvádí Roman Novák, jednatel společnosti.

Upravit lze téměř všechny motory. Nejvíce se upravují přeplňované naftové i benzínové agregáty. Pokud by i vás zvýšení výkonu zajímalo, k dispozici je kompletní katalog úprav na stránkách ChipTuning.cz.