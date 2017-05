Logika věci by nás měla donutit se nad takovou skutečností minimálně zamyslet. Jednoduché tvrzení se opírá o myšlenku, která má ovšem pro každého jinou obsahovou hodnotu. Stovka je prokazatelně nemalá částka, která samozřejmě vždy vychází z osobního postoje ke stavu peněženky. Vnímání skutečné hodnoty stokorunové bankovky se odvíjí až od naší potřeby a následně způsobu, jak a za kolik ji můžeme uspokojit. Finanční gramotnost v Česku pokulhává a je více než na místě v lidech otevřít témata efektivních investic a hospodaření domácností.

Video

Stovka zadarmo

Mnoho odběratelů elektřiny a plynu se domnívá, že změna dodavatele je příliš složitá, a tak raději platí o tisíce korun ročně více. „Kdyby lidé věděli, jak je to jednoduché, tak by byl energetický trh v mnohem větším pohybu. Drtivou většinu potřebných úkonů totiž za zákazníky udělá obchodník. Stačí mít poslední vyúčtování a podepsat plnou moc a dál už se o nic nestaráte,“ dodává obchodní ředitel společnosti Centropol Tomáš Hlaváček. Dobrotivost bez postranních úmyslů není na pořadu dne. Jak spotřebitel, který se rozhodne vyzrát na nabídky, tedy srovná jablka s hruškami? Těžce. Celé je to o důvěře. Nezbývá než si najít partnera, který bude šetřit společně s Vámi. Česká nálada je spíše skeptická ke všem promoakcím a zjišťování veřejného mínění. Zpočátku bývá ostražitá na svoje soukromí, avšak vcelku otevřená změnám, což dává možnost vzniku dalších a dalších nabídek.

Jako přední česká energetická společnost se Centropol snaží o to být blíže svým zákazníkům. „Pro Centropol je tato kampaň a s ní i otevírání nových poboček otázka firemní kultury. Zákazník je pro nás více než pouhé číslo na faktuře, proto bychom do konce roku rádi otevřeli zákaznická centra v každém kraji v České republice. Věříme, že to zákazníci ocení.“ říká Tomáš Hlaváček.

Rodinná peněženka je citlivé a hodně diskutované téma napříč sociálními vrstvami. Nikdo nechce platit zbytečně, pokud mu z toho nevyplyne nutně nějaký zážitek. Hodnota stokoruny se tedy liší objemem nakoupených věcí. Co si koupíte za stovku vy?