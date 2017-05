Je to úplně jiná, nepopsatelně rozkošná dimenze života – moci si kdykoliv podle své chuti vychutnat plavání a vodní radovánky spolu s těmi, které máte nejraději, ve svém vlastním bazénu. Nechat zrelaxovat duši a získat novou energii pro každý kousíček těla. Navíc v nádherném bazénu, jehož elegance a šarm jako by z oka vypadly parádním bazénům z hollywoodských filmů. Jestli si přejete takovým bazénem významně zvýšit svoji životní úroveň, Mountfield Vám nabízí ohromnou škálu bazénů z celého světa.

A nyní navíc za bezkonkurenčně nejlepší ceny na trhu. Řada z těchto bazénů je unikátních mj. tím, že se Vašim potřebám přizpůsobí do naprostého detailu – zvolíte si i tvar, velikost, hloubku, design, výbavu… Luxus prostě čeká jen na to, až mu řeknete své „Ano“.

Blíží se prosluněné dny. Zpříjemněte si je hřejivým pocitem těšení se na nový bazén. Takový, který se stane zářivou ozdobou (a to doslova, použijete-li populární podhladinové osvětlení bazénu) Vaší zahrady. Stačí udělat jediný krok – kontaktovat Mountfield, největšího výrobce a prodejce bazénů v ČR. Ujme se Vás zkušený bazénový specialista, který se Vám bude věnovat na osobní VIP úrovni.

Vyslechne si Vaše přání a představy a navrhne Vám bazén ušitý doslova na míru. Dopředu tak budete znát nejen všechny parametry a vlastnosti, ale samozřejmě i detailní rozpočet včetně možných variant financování nového bazénu. Vyberete si to nejvhodnější příslušenství, případně i zastřešení nebo jiné užitečné doplňky.

Posuvné zastřešení prodlouží koupání až na 6 měsíců v roce. Usnadňuje také výrazně péči o vodu, chrání děti a domácí zvířata před pádem do vody a poskytuje i řadu dalších výhod. Foto: Mountfield

„V naší nabídce máme 12 základních modelových variant keramických bazénů COMPACT a EXCELLENCE, což jsou bazény pro zákazníky s maximálními nároky na kvalitu. Vyznačují se mimo jiné ultra pevnou konstrukcí, originálním elegantním designem umocněným gelovými barvami s 3D efektem a pohodlnými relaxačními zónami s odpočinkovými lavicemi. Tyto bazény je nyní v akci možné pořídit už od 125 236 korun,“ říká Vratislav Antoš, bazénový specialista ze společnosti Mountfield.

„Dále je možné si vybírat z více než 25 základních variant velmi oblíbených kompozitních bazénů FORT WAYNE, vyráběných v USA. Tyto bazény, jejichž cena začíná už na 97 757 korunách, jsou tvořeny stěnami ze speciálních vysokopevnostních panelů. Pokud si pořídíte bazén FORT WAYNE, máte úplnou osobní svobodu, co se týče volby velikosti i tvaru, požadovaného odstínu křišťálově čisté vody, nebo profilu třeba i víceúrovňového dna, podle toho, jestli chcete například jak mělčinu pro děti, tak třeba hloubku až 260 cm.

Podobnou volbu bazénu na míru máte, když se rozhodnete pro některý z bazénů ´top´ řady MÉTROPOLE. Tato řada představuje design-kompozitní bazény absolutní světové špičky, vyznačující se francouzským šarmem a komfortem dovedeným do nejmenších detailů. Bazén z řady MÉTROPOLE je k dostání už za cenu 135 102 Kč.“

U design-kompozitních bazénů řady MÉTROPOLE (podobně jako v případě řady FORT WAYNE) si sami určíte velikost a tvar bazénu stejně jako třeba i víceúrovňový profil dna – čistě podle svých přání a potřeb.

Tomu, kdo dá přednost osvědčeným sklolaminátovým bazénům, nabídne Mountfield bazény řady Calypso Trend Line v akčních cenách od 81 000 Kč, případně bazény Calypso (od 62 370 Kč).

Až si svůj bazén vyberete, pracovníci Mountfieldu se rychle a profesionálně postarají o vše nezbytné – zajistí jeho odbornou montáž, zapojení příslušenství a kompletní odzkoušení a přípravu na uvedení do provozu, abyste se z vody na zahradě mohli radovat co nejdříve. Také Vás podrobně proškolí, jak vše správně obsluhovat a jak pečovat o vodu, aby byla stále jiskřivě čistá a voňavá.

Nezanedbatelnou předností je i to, že jen Mountfield poskytuje na své bazény výhodné prodloužené záruky, podle typu bazénu od 7 až do 30 let.