Ale před tím, než nastoupíme do letadla nebo nastartujeme auto, je potřeba zařídit řadu věcí, například cestovní pojištění nebo výměnu peněz. S kontem Komerční banky MůjÚčet Gold můžete vypustit i tyto starosti, protože vaše all inclusive dovolená začíná ještě před odjezdem.

„Mám pocit, že jsme doma nechali něco důležitého“

Všichni si asi pamatujete scénu z kultovní komedie Sám doma, kdy Kevinova rodina spěchá na letiště a netuší, že jim schází jeden člen. Nemusíte zapomenout jenom milované dítě, ale například i cestovní pojištění, eura či dolary nebo sjednat výhodnou asistenční službu pro motoristy.

Na nic takového s kontem MůjÚčet Gold již nebudete muset myslet. Automatickou součástí účtu je díky zlaté kartě i nadstandardní cestovní pojištění. To vám zjednoduší život celoročně, protože před svými cestami do zahraničí (ať už pojedete na den, dva nebo na celý měsíc) se nemusíte již o nic starat. Pojištěni jste nejen vy, ale i vaše rodina, a to po celý rok. Získáte pojištění léčebných výloh až do 2,5 milionu Kč, odškodnění v případě zpoždění nebo zrušení letu či při zpoždění zavazadel, pojištění odpovědnosti až do 1,4 milionu Kč a také navíc pojištění storna zájezdu (dosud nabízely za poplatek převážně cestovní kanceláře) až do výše 100 000 Kč.

Navíc vybíráte zdarma z jakéhokoli bankomatu ve světě, nepotřebujete tedy vyměňovat české koruny za cizí měnu už v ČR. V zahraničí si vyberete tolik, kolik budete potřebovat.

Motoristé určitě ocení i atraktivní a bezplatné asistenční služby, které zahrnují mimo jiné příjezd a odjezd mechanika zdarma (což ocení zejména ženy, ovšem i muži mohou být klidnější), příjezd odtahového vozidla, opravu poruchy vozidla mechanikem na místě do 60 minut (např. dovoz pohonných hmot), odtah nepojízdného vozidla zdarma do 50 km nebo zajištění náhradního vozidla.

Počítat se vyplatí

MůjÚčet Gold od Komerční banky je za 169 Kč měsíčně. Při uvážení, co všechno cena zahrnuje, se jedná o velmi lákavou nabídku. Cena je konečná a skutečně neplatíte již nic navíc.

Dnes je pro klienty bank hitem mít účet zcela zdarma. Přitom ale většina lidí stále nějaké poplatky platí, i když si myslí, že mají „účet zdarma“. Platí totiž například za to, že nesplní některou z podmínek pro bezplatné vedení účtu, platí za zlatou kartu, platí za cestovní pojištění, platí za výběry z bankomatů atd.

Pokud k tomu vezmeme v úvahu, že rodinné cestovní pojištění na dva týdny u moře stojí v průměru 1300 Kč a pojištění na týden lyžování v Itálii nebo Rakousku 700 Kč, tak už jen úspora na pojištění vám zaplatí roční vedení konta MůjÚčet Gold. A to ještě nezapočítáváme řadu dalších služeb, které oceníte i při jednodenním výletu (například výběry ze všech bankomatů v ČR i v zahraničí), které vám tento účet přináší a přitom za ně již nic neplatíte

Přijďte si do KB pro lepší účet. Změna se skutečně vyplatí, není na co čekat.

Více informací o kontu MůjÚčet Gold získáte na jakékoli pobočce Komerční banky, bezplatné infolince 800 521 521nebo webových stránkách www.kb.cz.