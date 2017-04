Lunch "with view" Passo Feudo - Val di Fassa

E-bike: více zábavy, méně námahy

Elektronický motor umožňuje absolvovat delší trasy s menší námahou, takže objevovat přírodní krásy Trentina zvládne úplně každý. Nejhustší síť půjčoven elektrokol najdete v oblastech Valsugana a Lagorai, dále v údolí Val di Non nebo na Paganelle. V údolí Val di Fiemme si mohou e-bike zapůjčit držitelé karty FiemmE-motion.

Samozřejmostí jsou značené výletní trasy vhodné pro rodiny s dětmi, podél nichž najdete opravny kol nebo bike hotely.

Cross country: 1 700 km stezek pro horská kola

Do nebe se tyčící vrcholky a majestátní útesy Dolomit se dají obdivovat i ze sedla horského kola, a to díky rozsáhlé síti zmapovaných a skvěle značených tras seskupených do čtyř hlavních sítí o délce 1 700 km, vhodných i pro jednodenní výlety: Dolomiti di Brenta Bike s překrásnou kulisou horské skupiny Dolomiti di Brenta; Dolomiti Lagorai Bike s pěti údolími a dvěma přírodními parky; Mountain & Garda Bike s trasami vedoucími vinicemi a olivovými háji kolem romantického jezera Garda a nakonec 100 km dei Forti – MTB trať s grandiózními scenériemi horské oblasti Alpe Cimbra, která provede cyklisty také bojišti a kolem pevností z 1. světové války.

Na visittrentino.it/cs si můžete objednat balíčky s kompletním pobytem all-inclusive zahrnujícím pronájem kol, ubytování, přepravu zavazadel i mapy.

Enduro: terénní adrenalin

V Trentinu existuje mnoho míst, které se díky svým terénům doslova nabízejí pro enduro, v němž jde o zdolávání těžkého terénu a pokoření nejnáročnějších přírodních cest, zejména při sjezdech – například Bear Trails na náhorní plošině Altopiano della Paganella, Tour delle Malghe v Madonně di Campiglio nebo Valsorda Enduro Trail v San Martino di Castrozza.

Ti, kteří nikdy předtím tento sport nevyzkoušeli, se mohou spolehnout na specializovaná centra, v nichž si mohou pronajmout veškerou výstroj a zdejší instruktoři je rádi uvedou do světa tohoto adrenalinem nabitého sportu.

Bikeparky: otestujte své schopnosti

V cykloparcích najdete zábavné bikové tratě a přírodní i uměle vytvořené překážky, na kterých můžete zdokonalit svou jízdní techniku. Fassa Bike Resort nadchne hlavně milovníky rychlosti, v San Martino Bike Areně si naopak na své přijdou děti v mini cyklistickém parku ve 2 200 m. Jen hodinu od jezera Garda se nachází Paganella Bike Park plný north-shore prvků, enduro a freeride tras. Ve Val di Sole Bike Landu najdete 6 různých tras s rozmanitými stupni náročnosti – od jednoduchých downillových na rozehřátí svalů až k náročným four-cross trasám. V Passo Tonale byl nedávno otevřen první cyklistický park určený pro rodiny – Family Bike Park in Trentino.

