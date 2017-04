Grilovací sezóna je za dveřmi, možná s ní už někdo ve chvílích krásného počasí začal. Pokud jste milovníci grilování a zvažuje koupi nového grilu, jistě oceníte nabídku Mountfieldu. Gurmáni mohou vybírat z grilů všech druhů a velikostí. Dáváte přednost praktickým grilům na plyn? Nedáte dopustit na klasické grilování na dřevěném uhlí? Či snad máte raději moderní elektrické grily? Ať už zvolíte jakoukoli variantu, neodejdete s prázdnou. Vyškolení prodavači navíc pomohou s výběrem správného grilu a poradí ohledně fungování, takže se budete moci rozhodovat v klidu a se všemi potřebnými informacemi.

Na uhlí, na plynu i na elektřině

Jestliže nedáte dopustit na klasiku s vůní dřevěného uhlí, máme pro vás skvělou zprávu: Mountfield rozšířil nabídku o grily na dřevěné uhlí se slavným jménem Jamie Oliver!

Jamie Oliver dobře ví, co ke své práci potřebuje.

Jamie Oliver klade důraz na kvalitu a navíc sám rád griluje, a tak si grily navrhuje a testuje osobně. Není proto divu, že přišel na trh s celou vlastní řadou grilů. Patří do ní přenosné grily Go BBQ a Park BBQ, klasické grily na dřevěné uhlí Tall Boy, Sizzler One a Classic One a špičkově vybavené grily Sizzler Premium a Classic Premium. Všechny jmenované grily se liší velikostí i výbavou, ale mají jedno společné: vyhovují vysokým nárokům kuchaře profesionála. Určitě s nimi budete spokojeni i vy.

Lehký přenosný lehký gril na dřevěné uhlí Park BBQ můžete vybrat v černé, žluté, modré, červené nebo tyrkysové barvě v e-shopu na www.mountfield.cz za 1 990 Kč. Zdroj: Mountfield

Grily Sizzler Premium se skvělou cenou 4 150 Kč a Classic Premium za 5 690 Kč mají odnímatelný středový kruh, jenž funguje jako větrolam. Zdroj: Mountfield

Dáváte přednost pohodlnému grilování na plynu? Vsaďte na poctivé grily, které pomohlo vyladit k dokonalosti mnoho generací: Professional, Titan či Imperial jsou pro vás to pravé! Renomovaný americký výrobce Char-Broil je vybavil unikátním patentovaným systémem TRU-Infrared, který pracuje s infračerveným teplem. Díky němu budou steaky ďábelsky dobré: šťavnaté uvnitř a s lahodnou kůrčičkou na povrchu.

Plynový gril Professional je vybaven 4 hořáky z nerezové oceli s ovládáním výkonu pro každý samostatně. Praktické elektronické zapalování je zárukou okamžitého zažehnutí hořáku. www.mountfield.cz. Zdroj: Mountfield

Gril Onyx v elegantní černé barvě uspokojí všechny labužníky grilovaného masa. Boční hořák pro přípravu polévek a omáček i boční plocha zvyšuje komfort při grilování. Akční cena 8 290 Kč. Zdroj: Mountfield

Nečekejte až na léto – vybavte se v předstihu!